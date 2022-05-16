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«Испугался детей и прыгнул в воду»: спасатели достали из Оби тонущую овчарку

Животное передали хозяину

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Мужчина пообещал выгуливать собаку на поводке

Мужчина пообещал выгуливать собаку на поводке

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Овчарку достали из Оби спасатели МАСС — животное уносило течением в сторону Димитровского моста. Инцидент произошел вчера, 15 мая, утром.

— Как пояснил оперативному дежурному хозяин собаки, его питомец испугался детей, убежал в воду, где его подхватило течением, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте». — Оперативно вышедший на акваторию реки катер со спасателями уже через десять минут был на месте. Спасатели выловили из воды овчарку, отвезли ее к берегу и передали хозяину.

Мужчина пообещал выгуливать собаку на поводке.

Ранее НГС рассказывал, что новосибирские спасатели достали запутавшегося в рыболовных сетях селезня и вернули хозяйке ее красную змею, которая сбежала на соседний балкон.

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