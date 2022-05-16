«Испугался детей и прыгнул в воду»: спасатели достали из Оби тонущую овчарку
Животное передали хозяину
Овчарку достали из Оби спасатели МАСС — животное уносило течением в сторону Димитровского моста. Инцидент произошел вчера,
— Как пояснил оперативному дежурному хозяин собаки, его питомец испугался детей, убежал в воду, где его подхватило течением, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте». — Оперативно вышедший на акваторию реки катер со спасателями уже через десять минут был на месте. Спасатели выловили из воды овчарку, отвезли ее к берегу и передали хозяину.
Мужчина пообещал выгуливать собаку на поводке.
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