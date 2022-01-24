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Новосибирец пошел гулять с собакой, застрял в глубоком снегу и чуть не замерз насмерть

Мужчину пришлось вызволять спасателям

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Мужчину и собаку обнаружили в глубоком снегу, примерно в километре от проезжей части

Мужчину и собаку обнаружили в глубоком снегу, примерно в километре от проезжей части

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В Новосибирске спасателям пришлось вызволять из снега 48-летнего мужчину с собакой. Он пошел выгуливать животное на улице Татьяны Снежиной и упал в сугроб. Инцидент произошел вчера, 23 января, поздно вечером.

— Он несколько часов гулял с собакой в лесу за домом на улице Татьяны Снежиной, 46/1. В какой-то момент он упал в снег и не смог выбраться, ноги быстро замерзли и онемели, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Крики о помощи услышали жители дома и позвонили в экстренные службы. Мужчина и собака были обнаружены в глубоком снегу, примерно в километре от проезжей части. Спасатели укутали его одеялом и на лотковых носилках вынесли до дороги, где передали бригаде врачей скорой помощи.

В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв.

В середине декабря в Новосибирске спасатели достали овчарку из глубокой ямы, напоминающей шурф от сваи. Животное провалилось в нее на улице Краузе недалеко от озера Спартак.

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