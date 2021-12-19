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«Умная собака ухватилась за веревку зубами»: спасатели достали овчарку из глубокой ямы — захватывающее видео

Спасательная операция попала на видео

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Хороший мальчик быстро сообразил, что нужно делать, чтобы выбраться из передряги

Хороший мальчик быстро сообразил, что нужно делать, чтобы выбраться из передряги

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В Новосибирске спасатели достали овчарку из глубокой ямы, напоминающей шурф от сваи. Животное провалилось в нее вчера утром, 18 декабря, на улице Краузе недалеко от озера «Спартак».

— Вытащить животное самостоятельно женщина не смогла. Прибывшие на помощь спасатели использовали веревку. Они опустили ее в яму, и умная собака ухватилась за веревку зубами. Вытащить животное получилось со второй попытки, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели удивились сообразительности животного. Спасательная операция попала на видео.

В конце ноября в Новосибирске спасателям пришлось помогать коту, который попал в очень неловкую ситуацию. Лапа животного застряла в сливе кухонной раковины.

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спасатели МАССспасение собаки
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