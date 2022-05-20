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Смертельный пожар произошел из-за короткого замыкания в Новосибирской области

Погибшую женщину нашли в доме в селе Каргатского района

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По предварительным выводам, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки

По предварительным выводам, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки

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Вчера вечером, 19 мая, в жилом доме на улице Центральная села Верх-Каргат Каргатского района Новосибирской области произошел пожар. Погибла 62-летняя женщина, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По предварительным выводам, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

— На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.

Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

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В пожаре погибла женщина 1960 года рождения

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Два дня назад в Бердске во время движения загорелась маршрутка. Это попало на видео.

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