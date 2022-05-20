Смертельный пожар произошел из-за короткого замыкания в Новосибирской области
Погибшую женщину нашли в доме в селе Каргатского района
Вчера вечером, 19 мая, в жилом доме на улице Центральная села Верх-Каргат Каргатского района Новосибирской области произошел пожар. Погибла
По предварительным выводам, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
— На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.
Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
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