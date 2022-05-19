«Вода лилась по всему тротуару»: в центре Новосибирска во время испытаний прорвало трубу
СГК ликвидирует последствия
Сегодня днем, 19 мая, на улице Мичурина в районе стадиона «Спартак» в центре Новосибирска забил фонтан. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.
— Я проходила в 13:46 по улице Мичурина, за моей спиной забил фонтан из проезжей части — прорвало трубу. Вода лилась по всему тротуару. Если бы я прошла там минутой раньше — даже страшно представить, что бы было. Позвонила по телефону 112, сообщила о проблеме. Думаю, вода холодная — пара не было. Сейчас на месте аварии работает спецтехника СГК. Счастье, что ни люди, ни машины не пострадали, — говорит Юлия. Девушка отметила, что не поняла, откуда била вода: из люка или из асфальта.
В СГК отметили, что вода в месте прорыва была 40 градусов. Последствия устраняются.
Ранее СГК выпустила оповещение, что начала гидравлические испытания теплосетей, из-за которых могут возникнуть стихийные гейзеры и фонтаны. В новосибирских домах в мае закончился отопительный сезон, и началась пора гидравлических испытаний теплосетей. Первый этап затронул четыре района правого берега — их жители остались без горячей воды с 12 по 24 мая. По всему Новосибирску испытания планируют провести до 23 июля.Вода может пойти как холодная, так и горячая. Также мы составили список, где и за сколько можно помыться, когда отключили воду.