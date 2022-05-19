«Вода лилась по всему тротуару»: в центре Новосибирска во время испытаний прорвало трубу

Ранее СГК выпустила оповещение, что начала гидравлические испытания теплосетей, из-за которых могут возникнуть стихийные гейзеры и фонтаны. В новосибирских домах в мае закончился отопительный сезон, и началась пора гидравлических испытаний теплосетей. Первый этап затронул четыре района правого берега — их жители остались без горячей воды с 12 по 24 мая. По всему Новосибирску испытания планируют провести до 23 июля.Вода может пойти как холодная, так и горячая. Также мы составили список, где и за сколько можно помыться, когда отключили воду.