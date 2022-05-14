Где и за сколько помыться, когда отключили воду? Перечисляем бани и бассейны Новосибирска

Центральный округ



«Паровозовъ», ул. Дуси Ковальчук, 20а



Мужское отделение работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 23:00. Женское — со среды по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу — с 09:00 до 23:00.



В будни с 11:00 до 16:00 два часа для мужчин стоят 750 рублей, с 16:00 до 23:00, а также в выходные и праздники — 1500 рублей. Для женщин с 11:00 до 16:00 в будни четыре часа стоят 750 рублей, с 16:00 до 23:00 — 1500 рублей, такая же цена действует в выходные и праздники.