Где и за сколько помыться, когда отключили воду? Перечисляем бани и бассейны Новосибирска

В новосибирских домах в мае закончился отопительный сезон и началась пора гидравлических испытаний теплосетей. Первый этап затронул четыре района правого берега — их жители остались без горячей воды с 12 по 24 мая. По всему Новосибирску испытания планируют провести до 23 июля. Если вы не относитесь к числу горожан, у которых в квартире есть бойлер, и не считаете себя моржом, то предлагаем вам ознакомиться со списком общественных бань и бассейнов города, где можно будет принять душ во время отключений в домах.
Центральный округ
«Паровозовъ», ул. Дуси Ковальчук, 20а
Мужское отделение работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 23:00. Женское — со среды по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу — с 09:00 до 23:00.
В будни с 11:00 до 16:00 два часа для мужчин стоят 750 рублей, с 16:00 до 23:00, а также в выходные и праздники — 1500 рублей. Для женщин с 11:00 до 16:00 в будни четыре часа стоят 750 рублей, с 16:00 до 23:00 — 1500 рублей, такая же цена действует в выходные и праздники.
Бассейн «Водолей» НГУЭУ, Каменская, 52/2
Разовое посещение обойдется в 300 рублей. Бассейн работает каждый день с 08:00 до 21:00.
Баня № 9, Переездная, 63
Баня открыта со среды по воскресенье, понедельник и вторник — выходные дни. Стоимость одного часа — 360 рублей.
«Фёдоровские бани», Советская, 36
Стоимость 2 часов в мужском отделении до 16:00 — 650 рублей, после 16:00, в выходные и праздники — 1300 рублей. Женский день в банях — вторник. Посещение обойдется в 650 рублей за 4 часа до 16:00, 1300 рублей — после. С 11:00 до 15:00 действует социальный тариф для пенсионерок — 100 рублей за 1 час, 220 — за два. Мужчины-пенсионеры могут посещать баню по этому тарифу по средам.
«Сандуны», Каменская, 19а
Посещение бани для женщин в понедельник с 09:00 до 16:00 обойдется в 900 рублей за 3 часа, в другие будние дни с 09:00 до 16:00 — в 1100 рублей, с 16:00 до 23:00 и в выходные — в 1600 рублей.
Для мужчин посещение по понедельникам с 09:00 до 16:00 стоит 800 рублей за 2 часа, со среды по пятницу с 09:00 до 16:00 — 1200 рублей, с 16:00 до 23:00 и в выходные — 1400 рублей.
По понедельникам действует социальная цена для пенсионеров по возрасту и малообеспеченных граждан — 120 рублей за час с 09:00 до 17:00.
Дзержинский район
«Берлога», 5-й Трикотажный переулок, 23
Общее отделение бани «Берлога» не работает по понедельникам. Во вторник, среду, четверг и пятницу с 11:00 до 16:00 стоимость посещения составляет 400 рублей за 2 часа, с 16:00 до 23:00 во вторник и среду — 600 рублей, в четверг и пятницу — 700 рублей. В выходные дни оно работает с 11:00 до 18:00, стоимость посещения составляет 800 рублей за два часа.
Мужское отделение работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00, женское — в среду с 11:00 до 23:00 и в пятницу с 11:00 до 16:00.
Калининский район
«Мира Термы. Сосновый бор», Окружная, 33
С 09:00 до 23:00. В будни стоимость трех часов в бассейне — 1650 рублей, в выходные и праздники — 1950 рублей. Для детей от 7 до 13 лет — 850 и 1100 рублей, от 0 до 6 лет — 400. В пятницу посещение только для взрослых. Также есть тарифы, которые сочетают посещение бассейна и бани.
«Мыловар», Курчатова, 14
Расписание с 16 мая — мужское отделение работает с 11:00 до 23:00 со среды по воскресенье, женское — с четверга по субботу с 11:00 до 23:00.
Цена за два часа по будням до 15:00 — 600 рублей, после 15:00, в выходные и праздники — 1200 рублей. Пенсионеры по возрасту могут посещать баню по социальному тарифу — 130 рублей в час. Для мужчин он действует по вторникам, для женщин — по средам (оба дня с 11:00 до 14:00).
Баня № 26, Чкалина, 35а
Муниципальная баня работает с 12:00 до 22:00. Пятница — мужской день, суббота — женский. Стоимость одного часа составляет 270 рублей, для пенсионеров по возрасту — 125 рублей час.
Первомайский район
«Бодрость», Первомайская, 84
В пятницу в бане женский день, в субботу — мужской. Заведение работает с 11:30 до 20:30. Цены варьируются от 90 до 180 рублей за час.
Муниципальная баня № 23, Вересаева, 2б
Со вторника по четверг баня работает с 11:00 до 23:00, по выходным — с 09:00 до 23:00. По выходным час стоит 420 рублей, по будням до 16:00 — 380 рублей, после — 420 рублей.
Советский район
Баня № 22, Смоленская, 4
По данным сервиса «Яндекс.Карты», баня работает с четверга по воскресенье с 12:00 до 21:00. Стоимость часа составляет 105–210 рублей. Связаться по указанному номеру для уточнения деталей не удалось.
Кировский район
«Кировские бани», ул. Петухова, 81/2
Баня работает со среды по воскресенье с 11:00 до 23:00, в ней открыто только мужское отделение.
В будни до 16:00 посещение стоит 650 рублей за 2 часа, после 16:00 и в выходные — 1400 рублей. Посещение для пенсионеров в будние дни обойдется в 400 рублей за 2 часа.
«Бани Сибири», Сибиряков-Гвардейцев, 70/3
Мужской день — суббота с 09:00 до 21:00. Стоимость 2 часов — 600 рублей, для пенсионеров — 500 рублей. Женский — воскресенье, с 10:00 до 19:30. Стоимость 600 рублей, пенсионерам — 500.
Баня № 3, Беловежская, 10/1
Баня работает два дня в неделю, женский день — в пятницу, мужской — в субботу. Час обойдется в 270 рублей, пенсионерам — 125 рублей. Режим работы с 12:00 до 20:00.
Бассейн «Фламинго», Зорге, 82/4
Разовое посещение обойдется в 300 рублей до 17:00 и в 330 — после. По будням бассейн открыт с 07:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 08:00.
Ленинский
район
Баня № 1, Клубная, 37к1
Посещение в течение одного часа стоит 360 рублей. Пятница и воскресенье — женский день, четверг и суббота — мужской. Баня открыта с 12:00 до 21:00.
Баня № 36, Петропавловская, 5
Организация работает по пятницам и субботам с 10:30 до 20:30, стоимость одного часа — 270 рублей.
Бассейн «Аква Тонус» на Пархоменко, 106
Стоимость разового посещения с 07:00 до 18:00 — 290 рублей, с 18:00 до 22:00 — 310 рублей, для пенсионеров и ветеранов с 11:00 до 12:35 (кроме воскресенья) — 200 рублей.
Также в городе работают бани и сауны, в которых можно отдыхать большими компаниями. Их адреса и расписание можно найти на справочных сервисах.
В прошлом году мэрия Новосибирска объявила, что муниципальные бани скоро закроют и передадут инвесторам, чтобы их сделали более современными. Обозреватель НГС Анна Богданова посетила одно из городских заведений на улице Беловежской. Прочитайте в ее колоритном репортаже, что ждет того, кто решит там искупаться, и почему это заведение кажется морально устаревшим.