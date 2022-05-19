В новосибирском поселке растаял снегоотвал — вода затопила огороды и участки

С приходом жаркой погоды в поселке Огурцово под Новосибирском начал таять огромный снегоотвал. 16 мая талая вода стала топить огороды и подвалы домов. Местные говорят, что проблема возникает ежегодно, но в таких масштабах — впервые.



— Старожилы нашего села, которые живут здесь 20 лет, говорят, что за ДЭУ есть снегоотвал. Снег свозят с Академгородка и всего ОбьГЭС. Вы представляете, какой снег — его посыпают химией, какой-то угольной крошкой. Это всё каждую весну тает, но так сильно не было. Текло каждый год, но текло по дороге, ручьями, но чтобы затопило подвал... У нас затопило теплицу, потекло по огородам, затопило грядки, кусты, — рассказывает местная жительница Ирина Шалагина.