В новосибирском поселке растаял снегоотвал — вода затопила огороды и участки
Что говорят в местной администрации
С приходом жаркой погоды в поселке Огурцово под Новосибирском начал таять огромный снегоотвал. 16 мая талая вода стала топить огороды и подвалы домов. Местные говорят, что проблема возникает ежегодно, но в таких масштабах — впервые.
— Старожилы нашего села, которые живут здесь 20 лет, говорят, что за ДЭУ есть снегоотвал. Снег свозят с Академгородка и всего ОбьГЭС. Вы представляете, какой снег — его посыпают химией, какой-то угольной крошкой. Это всё каждую весну тает, но так сильно не было. Текло каждый год, но текло по дороге, ручьями, но чтобы затопило подвал... У нас затопило теплицу, потекло по огородам, затопило грядки, кусты, — рассказывает местная жительница Ирина Шалагина.
Быстрый ручей талой воды рядом с участками Ирина сняла на видео.
Председатель Совета ТОС «Огурцово» Марина Чекмарёва пояснила, что местная администрация не в силах решить проблему, так как все решения о снегоотвале подписывает мэрия Новосибирска. Местные жители хотят добиться, чтобы снегоотвал рядом с Огурцово перенесли хотя бы на поля, подальше от участков, где люди ведут свое хозяйство.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по ситуации. Ответ поступил из администрации Советского района.
— Земельный участок под площадку для временного складирования снега по ул. Слюдянка оформлен муниципальным казенным учреждением «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», — сообщили там.
В администрации Советского района также уточнили, что в весенний период 2021 и 2022 годов обращений к ним из-за подтопления территории, которая находится рядом со снегоотвалом на улице Слюдянка, не поступало. Но сейчас администрация рассматривает вопрос о согласовании дополнительной площадки для снегоотвала.
— Образовавшаяся в обваловке промоина ликвидирована МКУ «ДЭУ Советского района» 17 мая 2022 в 12:00, — добавили в администрации.
Местная жительница Ирина Шалагина подтвердила, что какие-то работы 17 мая проводились:
— Они там пригнали бульдозеры. Соорудили какой-то вал.
Женщина добавила, что воды больше нет, а дорога на Слюдянке высохла.
Огороды жителей частного сектора на улице Прокопьевской 9 апреля затопило за несколько часов. Откачивать воду начали только спустя 4 дня. Спустя 12 дней вода с участков начала уходить — специалисты «Горводоканала» нашли неисправный водовод и устранили дефект.