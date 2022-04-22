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Из затопленных огородов на Прокопьевской начала убывать вода — в окрестностях нашли трубу с дефектом

Дефект на водоводе устранили специалисты «Горводоканала»

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Вода начала убывать в огородах

Вода начала убывать в огородах

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В Новосибирске на улице Прокопьевской начала уходить вода из огородов спустя 12 дней — специалисты «Горводоканала» нашли неисправный водовод и устранили дефект.

Огороды жителей частного сектора 9 апреля затопило за несколько часов, откачивать воду начали через четыре дня. Вода заняла подполы некоторых домов, а в огородах доходила почти до пояса. Как говорили местные жители, такого не было в прошлые годы. Тогда мэрия сообщала, что причина затоплений — талые воды.

Так вода стояла на одном из участков <nobr class="_">13 апреля</nobr>

Так вода стояла на одном из участков 13 апреля

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Как рассказала местная жительница Екатерина (имя изменено по просьбе читательницы), 20 апреля к ним приехали специалисты из «Горводоканала», которые вскрыли старую трубу, а потом ее заварили. После этого вода начала уходить.

— 21 апреля перестала прибывать вода. 20 апреля вскрыли трубу, про которую мы им говорили 11 дней. Нас никто не хотел слушать. Мэрия отписывалась, что это талые воды, и нашу версию, что это труба, никто не воспринимал. А вчера приехал экскаватор, раскопал эту трубу, разрезали ее, и из нее хлынула вода. Это как раз труба, которая идет мимо наших огородов. Вчера они поставили блин в нашу сторону и заварили снова эту трубу, — поделилась Екатерина.

Трубу вскрыли и заварили

Трубу вскрыли и заварили

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Утром 21 апреля, как рассказала Екатерина, вода в огородах отступила, в некоторых местах — даже до 2 метров.

Екатерине 22 апреля пришел ответ от «Госуслуг», куда она отправляла повторное обращение 16 апреля.

— После неоднократно проведенных в период с 12 по 16 апреля 2022 года работ по откачке воды с подтопленной территории сотрудниками МУП города Новосибирска «Горводоканал» произведен поиск неисправных водоводов, пролегающих в непосредственной близости от территории ваших домовладений. Так, 20 и 21 апреля произведено вскрытие грунта, обнаружение дефекта и его ликвидация на недействующем водоводе, — написано в сообщении от «Госуслуг».

Как уточняют в государственном сервисе, сейчас жилым домам угрозы подтопления нет, а на огороды вода не прибывает.

Редакция НГС не смогла дозвониться до «Горводоканала» для получения официального комментария. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации на Прокопьевской.

В Новосибирской области 11 апреля в четырех районах был введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления.

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