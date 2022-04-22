Из затопленных огородов на Прокопьевской начала убывать вода — в окрестностях нашли трубу с дефектом
Дефект на водоводе устранили специалисты «Горводоканала»
В Новосибирске на улице Прокопьевской начала уходить вода из огородов спустя 12 дней — специалисты «Горводоканала» нашли неисправный водовод и устранили дефект.
Огороды жителей частного сектора
Как рассказала местная жительница Екатерина (имя изменено по просьбе читательницы),
— 21 апреля перестала прибывать вода.
Утром 21 апреля, как рассказала Екатерина, вода в огородах отступила, в некоторых местах — даже до
Екатерине 22 апреля пришел ответ от «Госуслуг», куда она отправляла повторное обращение
— После неоднократно проведенных в период с 12 по 16 апреля 2022 года работ по откачке воды с подтопленной территории сотрудниками МУП города Новосибирска «Горводоканал» произведен поиск неисправных водоводов, пролегающих в непосредственной близости от территории ваших домовладений. Так, 20 и 21 апреля произведено вскрытие грунта, обнаружение дефекта и его ликвидация на недействующем водоводе, — написано в сообщении от «Госуслуг».
Как уточняют в государственном сервисе, сейчас жилым домам угрозы подтопления нет, а на огороды вода не прибывает.
Редакция НГС не смогла дозвониться до «Горводоканала» для получения официального комментария. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации на Прокопьевской.
В Новосибирской области