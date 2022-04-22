Из затопленных огородов на Прокопьевской начала убывать вода — в окрестностях нашли трубу с дефектом

— 21 апреля перестала прибывать вода. 20 апреля вскрыли трубу, про которую мы им говорили 11 дней. Нас никто не хотел слушать. Мэрия отписывалась, что это талые воды, и нашу версию, что это труба, никто не воспринимал. А вчера приехал экскаватор, раскопал эту трубу, разрезали ее, и из нее хлынула вода. Это как раз труба, которая идет мимо наших огородов. Вчера они поставили блин в нашу сторону и заварили снова эту трубу, — поделилась Екатерина.