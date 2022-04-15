Мэрия объяснила, почему затопило огороды 14 домов на Прокопьевской в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объяснила, почему в Кировском районе на Прокопьевской затопило огороды. Ранее НГС показывал, что происходило возле домов из-за подтоплений в начале этой недели.

— В связи с резким повышением температуры окружающего воздуха произошло интенсивное таяние снега. Образовавшиеся массовые талые воды стали поступать в низменную часть, в которой расположены частные дома и огороды по четной стороне ул. Прокопьевской, — передали в пресс-центре городской администрации со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям.