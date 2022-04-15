Мэрия объяснила, почему затопило огороды 14 домов на Прокопьевской в Новосибирске
Воду откачивали с помощью двух насосов
Мэрия Новосибирска объяснила, почему в Кировском районе на Прокопьевской затопило огороды. Ранее НГС показывал, что происходило возле домов из-за подтоплений в начале этой недели.
— В связи с резким повышением температуры окружающего воздуха произошло интенсивное таяние снега. Образовавшиеся массовые талые воды стали поступать в низменную часть, в которой расположены частные дома и огороды по четной стороне ул. Прокопьевской, — передали в пресс-центре городской администрации со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям.
По информации мэрии, администрация Кировского района выезжала, чтобы осмотреть места подтопления (огороды по ул. Прокопьевской, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32). Был также организован мониторинг паводковой ситуации.
— По результатам выездного совещания было принято решение в целях недопущения подтопления жилого фонда и хозяйственных построек провести откачку воды с подтопленной паводковыми водами территории. Силами муниципальной аварийно-спасательной службы и МКУ «Горводоканал» установлены два откачивающих насоса. По окончании работ будет произведена оценка дальнейшего развития ситуации и наличие рисков подтопления территории, — уточнили в пресс-центре.
В том, какие еще причины могли вызвать подтопления в указанной местности, ранее разбиралась журналист НГС в своем репортаже.