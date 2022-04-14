«Никогда не было подтоплений, а теперь настоящий Байкал». Репортаж с затопленных огородов на Прокопьевской

9 апреля на улице Прокопьевской в Новосибирске за несколько часов затопило огороды, воду с участков начали откачивать только спустя четыре дня. Вода заняла подполы некоторых домов, а в огородах доходила почти до пояса. Жители частных домов возмущены, что теплицы из поликарбоната начали трескаться из-за неустойчивой, сырой почвы под строением, а урожай, посаженный осенью, уже навряд ли получится восстановить. Кто виноват в случившемся — неизвестно. В «Горводоканале» причины произошедшего меняются едва ли не каждый день — в них разбиралась корреспондент НГС Елизавета Горячева.
«Неизвестно, сможем ли мы посадить что-то»
Один из затопленных огородов находится по адресу Прокопьевская, 28. Как рассказала Алла Горбунова — хозяйка дома, в субботу утром из-под забора на ее участке начала поступать вода. Сначала затопило углубление над старой, заброшенной трубой, после уровень воды дошел до огорода.
— Затопление продолжалось дальше, а потом водопадом всё перетекало с участка на участок, — объяснила Алла.
В другом доме на Прокопьевской, 26 проживает пожилая пара — родители Елены Фроликовой. Их участок находится ниже других, поэтому его затопило сильнее.
— Даже луж на огороде не видели, сейчас затопило больше 15 соток. Вот такие чудеса у нас, — поделилась Елена.
По словам жителей, вода разлилась за шесть часов. За день затопило примерно 50 метров, вода продолжала прибывать, пока 12 апреля ее не начали откачивать сотрудники МЧС.
— Я здесь живу 49 лет, никогда не было подтоплений, луж, в апреле всегда начинаем чистить и копать огород, а теперь настоящий Байкал. Несколько лет уже выращиваем виноград, в этом году ожидали первый урожай, но ничего не получим, — рассказала Алла Горбунова, жительница дома.
Идем по огороду Аллы, но передвигаться можно только по выложенной дорожке из плитки и в резиновых сапогах. Женщина говорит, что пришлось специально купить сапоги, чтобы попасть в теплицу. Дорожка — самое безопасное место, Алла советует идти только по ней, потому что сбоку мокрая земля, стоит оступиться — можно застрять.
— Даже если это всё откачают, неизвестно, сможем ли мы посадить что-то. Теплицы стояли на сухом месте, сейчас на трясине, их повело, начал ломаться поликарбонат, как будто ножом порезали, — переживает Алла Горбунова.
Кто виноват в подтоплении?
Жители домов обратились в «Горводоканал», где им ответили, что подтопление произошло из-за талых вод, такой же ответ 11 апреля получил НГС. Однако жильцы с данным утверждением во время нашего визита 12 апреля были не согласны. Они считали, что проблема в старой, заброшенной трубе, которая проходит между домами по адресу Прокопьевская, 28 и Прокопьевская, 30.
— У нас такое произошло впервые, есть предположение, что в старую трубу между участками врезался незаконно соседний жилмассив — Просторный, — рассказала Алла Горбунова.
По рассказам жителей, трубу между участками проложили примерно 50 лет назад. За огородом Аллы труба находится на возвышенности и присыпана землей, далее спускается под огороды и выходит к Оби. Ранее по трубе подавали техническую воду грубой отчистки, а потом забросили. В прошлом году «Горводоканал» начал прокладывать новый водопровод, который уперся в старую трубу. Ее вскрыли, проверили, отрезали кусок, так как она мешала новой трубе, и в октябре с одного края заварили выход. По ней, как говорят жители, неизвестно откуда небольшим напором всегда бежала вода.
В тот же день, 12 апреля, в «Горводоканале» сообщили, что утечек обнаружено не было, но сотрудники посмотрели по топосъемке, откуда может идти вода, и нашли заброшенную трубу. Из нее выходит вода и по рельефу спускается вниз.
— Вытекает вода через брошенную трубу, в которую, как мне сказали, спустил свои талые воды «Дискус», они по рельефу вышли на Прокопьевскую. Воду откачают, заглушат в том месте, где вытекает. Но где она будет выходить, это я уже не знаю, думаю, что заполнится и будет стоять, — сообщил НГС начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.
Руководитель компании «Дискус» Алексей Джулай сообщил НГС в ответе на запрос, что не имеет отношения к происходящему: зона ответственности его организации — земельные участки, которые компания арендует, за другие участки они отвечать не могут. При этом на арендованных участках всё в порядке с отводом талых и ливневых вод.
— На Южно-Чемском жилмассиве построено более 7 км ливневой и дренажной канализации и все ливневые стоки микрорайона Просторного собираются в ливневый коллектор. Подтопление весной происходит по всей стране, и главное не в том, что они есть, а в том, как администрация с ними справляется. Насколько я знаю, с этим подтоплением администрация справилась очень оперативно — в течение одного дня, — ответил Алексей Джулай.
Еще через сутки, 13 апреля, возможная причина подтоплений вновь изменилась. Как рассказала НГС местная жительница Алла Горбунова, за огородами обнаружили забетонированный колодец, в который ранее уходила вода. В результате туда прорыли канаву и сделали водоотвод в колодец.
— Кто виноват, мы пока не знаем, вся вина лежит на том, кто забетонировал колодец, в который уходила вся вода, — поделилась Алла.
В «Горводоканале» подтвердили информацию жительницы о том, что был обнаружен засыпанный выход ливневых вод, однако, кто это сделал, неизвестно. Начальник диспетчерской службы посоветовал обратиться в МЧС.
Из МЧС нас направили в департамент ГО и ЧС мэрии Новосибирска.
— Насколько я видел, департамент прокомментировал, что данные жилые дома расположены в низменной части, на месте работала муниципальная аварийно-спасательная служба, — сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В департаменте ГО и ЧС нам рекомендовали звонить в пресс-центр мэрии. В пресс-центре попросили письменный запрос — мы его направили.
Ранее НГС писал, что в связи с угрозой подтопления введен режим повышенной готовности в Кочковском районе, на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района, Тогучинского района и на территории Краснозерского района.