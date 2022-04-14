«Никогда не было подтоплений, а теперь настоящий Байкал». Репортаж с затопленных огородов на Прокопьевской

В другом доме на Прокопьевской, 26 проживает пожилая пара — родители Елены Фроликовой. Их участок находится ниже других, поэтому его затопило сильнее.

— Даже луж на огороде не видели, сейчас затопило больше 15 соток. Вот такие чудеса у нас, — поделилась Елена.

По словам жителей, вода разлилась за шесть часов. За день затопило примерно 50 метров, вода продолжала прибывать, пока 12 апреля ее не начали откачивать сотрудники МЧС.

— Я здесь живу 49 лет, никогда не было подтоплений, луж, в апреле всегда начинаем чистить и копать огород, а теперь настоящий Байкал. Несколько лет уже выращиваем виноград, в этом году ожидали первый урожай, но ничего не получим, — рассказала Алла Горбунова, жительница дома.

