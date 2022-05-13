Honda Fit сбила 14-летнего мальчика в Южно-Чемском жилмассиве

Вечером в пятницу, 13 мая, на территории Кировского района Новосибирска иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу.

— В 19 часов на территории Кировского района водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, двигалась по внутриквартальному проезду от дома № 101/1 по улице Петухова в сторону улицы В. Шевелев а. В пути следования, напротив дома № 103 по улице Петухова, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.