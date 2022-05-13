Honda Fit сбила
14-летнего мальчика в Южно-Чемском жилмассиве
Подросток переходил проезжую часть по внутриквартальной территории
Вечером в пятницу, 13 мая, на территории Кировского района Новосибирска иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу.
— В 19 часов на территории Кировского района водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, двигалась по внутриквартальному проезду от дома
В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения. С различными травмами его увезли в больницу.
Днем 11 мая в Новосибирске черный Volkswagen Polo, за рулем которого сидел