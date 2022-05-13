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Тема дня13-летнюю девочку ранили из пневматики
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Honda Fit сбила 14-летнего мальчика в Южно-Чемском жилмассиве

Подросток переходил проезжую часть по внутриквартальной территории

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ДТП произошло в 19 часов

ДТП произошло в 19 часов

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Вечером в пятницу, 13 мая, на территории Кировского района Новосибирска иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу.

— В 19 часов на территории Кировского района водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, двигалась по внутриквартальному проезду от дома № 101/1 по улице Петухова в сторону улицы В. Шевелева. В пути следования, напротив дома № 103 по улице Петухова, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения. С различными травмами его увезли в больницу.

Днем 11 мая в Новосибирске черный Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 35-летний мужчина, сбил 13-летнюю девочку.

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