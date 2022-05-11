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Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенка госпитализировали с различными травмами

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ДТП произошло 11 мая в 13:30

ДТП произошло 11 мая в 13:30

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В Новосибирске 11 мая в 13:30 черный Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 35-летний мужчина, сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

— Автомобиль двигался по улице Пермской, со стороны улицы Демьяновской в сторону улицы Озерной, и в пути следования у дома 72/1 по улице Плахотного совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП девочку доставили в больницу с различными травмами.

В селе Боровом Новосибирского района водитель седана Hyundai Solaris врезался в магазин. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, водителя преследовали сотрудники ГИБДД.

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