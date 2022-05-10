18-летняя невеста погибла: парень сделал любимой предложение, а потом заснул за рулем

— Ни шлагбаума перед железнодорожными путями, никаких выдвигающихся задвижек не было — только звонок и светофор. На кадрах видно, как машина чуть притормозила, но покатилась прямо под электричку. То же нам предварительно сказали и следователи, — рассказывает Елена. — Там ближе к переезду дорога в выбоинах. Видимо, когда машина к нему подъезжала, она попала в ямку, и Миша от этого [ощущения] проснулся. Но было уже поздно, не успел сдать назад.



О том, что водитель заснул за рулем, рассказывал MSK1.RU и очевидец Евгений, который в тот вечер помогал доставать людей из салона смятого автомобиля. Именно он вытаскивал водителя, который находился в шоковом состоянии и не понимал, где находится.



— Вроде как говорил, что он заснул [за рулем и выехал на рельсы], — отмечал Евгений.

