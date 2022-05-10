18-летняя невеста погибла: парень сделал любимой предложение, а потом заснул за рулем
Рассказ Елены, потерявшей дочь в страшной аварии с электричкой и каршерингом
На станции Ивантеевка-1 в Подмосковье вечером 7 мая произошло жуткое ДТП: каршеринговый автомобиль выехал на рельсы и попал прямо под электричку, которая следовала из Фрязино в Москву. Она неслась на огромной скорости и протащила авто около 100 метров. В машине находились четыре пассажира. 18-летняя Элеонора Решетова погибла на месте. Остальные были госпитализированы.
MSK1.RU связался с Еленой, которая потеряла в аварии с электричкой и каршерингом свою дочь. Мама девушки рассказала нам, что всё произошедшее было чистой случайностью — водитель заснул за рулем.
Элеонора Решетова и ее 23-летний молодой человек Михаил (имя изменено. — Прим. ред.) приехали в Москву на майские праздники из Бурятии. Михаил — военный, служит по контракту. Он недавно вернулся домой из Украины, где был ранен. Восстановившись, он решил свозить девушку в столицу, показать ей город и во время путешествия сделать предложение.
— Мы живем в селе Турунтаево в Бурятии. В прошлом году моя дочь окончила здесь школу и поступила на факультет психологии в Восточно-Сибирский технологический институт в Улан-Удэ, — рассказала мама девушки Елена. — Когда Михаил вернулся домой и восстановился, они решили съездить в Москву, где он и сделал моей дочери предложение. Показал весь город, сводил на ВДНХ, в аквапарк, океанариум. Собственно, в Ивантеевку они возвращались уставшие после целого дня на ногах. Там ребята остановились у друга Миши, который тоже был в салоне с еще одним человеком. Дочь с женихом должна была улететь домой ровно на следующий день, но случилась авария.
За рулем был Михаил, рядом на переднем сиденье спала Элеонора. Другие два пассажира, как рассказала Елена, тоже спали, поэтому предупредить аварию, вывернув руль, у них не было возможности.
Судя по видеокадрам, каршеринговый «КИА-Рио» выехал на рельсы и пытался сдать назад, но было уже поздно. По словам матери погибшей, Михаил от усталости «вырубился прямо за рулем», и авария стала абсолютной случайностью.
— Ни шлагбаума перед железнодорожными путями, никаких выдвигающихся задвижек не было — только звонок и светофор. На кадрах видно, как машина чуть притормозила, но покатилась прямо под электричку. То же нам предварительно сказали и следователи, — рассказывает Елена. — Там ближе к переезду дорога в выбоинах. Видимо, когда машина к нему подъезжала, она попала в ямку, и Миша от этого [ощущения] проснулся. Но было уже поздно, не успел сдать назад.
О том, что водитель заснул за рулем, рассказывал MSK1.RU и очевидец Евгений, который в тот вечер помогал доставать людей из салона смятого автомобиля. Именно он вытаскивал водителя, который находился в шоковом состоянии и не понимал, где находится.
— Вроде как говорил, что он заснул [за рулем и выехал на рельсы], — отмечал Евгений.
По его словам, тело Элеоноры пытались вытащить из машины больше трех часов, однако «шансов у нее не было», потому что «весь удар пришелся именно на ее сторону».
Врачи скорой, которые приехали спустя 40 минут, госпитализировали двух пострадавших на заднем сиденье. По словам мамы Элеоноры, Михаил сейчас тоже находится в одной из московских больниц с сотрясением головного мозга.
— И психическое состояние его очень тяжелое. Сейчас его арестовали, завели на него уголовное дело за причинение вреда по неосторожности, повлекшее смерть. На похороны моей дочери не отпускают. Жалко его очень, даже не сможет попрощаться. Сказали, что теперь он долго пробудет в Москве. Пока не знаем, сколько Мише может грозить. Он ведь военный, поэтому всё сложнее, чем у гражданского. Сейчас к нему в Москву полетела мама. Миша — старший среди пятерых детей в семье, — рассказала Елена.
На вопрос, верит ли она, что Михаил мог быть пьян, мама Элеоноры твердо отвечает, что нет. Кроме того, взятая на анализ кровь и погибшей, и пострадавших показала, что алкоголя и наркотических веществ в ней не обнаружено.
— Я знаю Мишу, он никогда не сел бы за руль в таком состоянии. Он военный, у него все категории водительских прав, поэтому он бы не стал рисковать. Не гулящий, не клубный парень. Ребята все были пристегнуты, даже все подушки безопасности сработали. Это говорит о том, что они серьезно относились к поведению за рулем, — подчеркнула Елена.
Элеонора была старшей из троих детей в семье. У погибшей девушки было много планов: после окончания вуза в Улан-Удэ она хотела переехать в Красноярск или куда-нибудь в Подмосковье, выучиться на тату-мастера, потому что хорошо рисовала. Родители даже помогали ей с поиском участка, чтобы построить там дом.
Сейчас семья собирает средства, чтобы перевезти тело дочери из Москвы в родное село в Бурятии и похоронить ее здесь. Елена не винит Михаила в произошедшем.
— Таких мыслей [винить его в гибели дочери] у меня не было. У нас с ним одно горе на двоих. Сама я никак. Как душу отняли. Но у меня еще есть две дочки, Эля была старшей. Надо держаться ради них, — заключила мама Элеоноры Решетовой.
Ранее MSK1.RU публиковал видео момента ДТП, на котором блогер Некоглай на Porsche влетает в каршеринговый автомобиль KIA Rio. Мы также рассказывали о страшной аварии, в которой водитель каршеринга на полном ходу влетел в здание подстанции.