Машина из кортежа главы Калмыкии вылетела на встречку: погиб ребенок

В ДТП с участием внедорожника, принадлежащего администрации главы Калмыкии, погиб 11-летний ребенок и пострадали трое взрослых. Об аварии, произошедшей 6 мая, сообщило МВД по Республике Калмыкия: Toyota Land Cruiser и Kia Rio столкнулись около двух часов дня на 191 километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Как сообщает BAZA, в это время ехал автомобиль в составе кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова, который возвращался с торжественного митинга на военном мемориале в поселке Хулхута, и выехал на встречку.