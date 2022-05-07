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Машина из кортежа главы Калмыкии вылетела на встречку: погиб ребенок

Трое взрослых пострадали

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<nobr class="_">11-летний</nobr> мальчик погиб на месте от полученных ран

11-летний мальчик погиб на месте от полученных ран

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В ДТП с участием внедорожника, принадлежащего администрации главы Калмыкии, погиб 11-летний ребенок и пострадали трое взрослых. Об аварии, произошедшей 6 мая, сообщило МВД по Республике Калмыкия: Toyota Land Cruiser и Kia Rio столкнулись около двух часов дня на 191 километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Как сообщает BAZA, в это время ехал автомобиль в составе кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова, который возвращался с торжественного митинга на военном мемориале в поселке Хулхута, и выехал на встречку.

На фото с места происшествия, опубликованном полицией, у автомобиля администрации нет номеров

На фото с места происшествия, опубликованном полицией, у автомобиля администрации нет номеров

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Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков подтвердил, что внедорожник принадлежит администрации главы региона, но заявил, что сам руководитель республики в ней находиться не мог.

— Действительно, автомашина, попавшая в ДТП на трассе Астрахань — Элиста, принадлежит администрации главы. В этой машине глава находиться не мог, потому что эта машина не входит в перечень автомобилей, обслуживающих главу, его охрану. В машине находились сотрудники службы протокола, — цитирует его ТАСС.

Руководитель администрации главы Калмыкии добавил, что по факту ДТП правоохранительные органы региона ведут расследование, результаты которого доведут до общественности. Служебную проверку также инициировал сам Бату Хасиков. В пресс-службе главы Калмыкии сообщили, что он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми, а сотрудник наказан по всей строгости закона, если вина будет доказана.

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Бату ХасиковДТПКалмыкияаварияпогиб ребенок
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