Машина из кортежа главы Калмыкии вылетела на встречку: погиб ребенок
Трое взрослых пострадали
В ДТП с участием внедорожника, принадлежащего администрации главы Калмыкии, погиб
Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков подтвердил, что внедорожник принадлежит администрации главы региона, но заявил, что сам руководитель республики в ней находиться не мог.
— Действительно, автомашина, попавшая в ДТП на трассе Астрахань — Элиста, принадлежит администрации главы. В этой машине глава находиться не мог, потому что эта машина не входит в перечень автомобилей, обслуживающих главу, его охрану. В машине находились сотрудники службы протокола, — цитирует его ТАСС.
Руководитель администрации главы Калмыкии добавил, что по факту ДТП правоохранительные органы региона ведут расследование, результаты которого доведут до общественности. Служебную проверку также инициировал сам Бату Хасиков. В пресс-службе главы Калмыкии сообщили, что он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми, а сотрудник наказан по всей строгости закона, если вина будет доказана.