«Никто не стал разбираться»: новосибирскому педагогу дали 5,5 года за совращение воспитанницы

Адвокат Наталья Беспалова заявляет: в ходе заседаний не было предоставлено доказательств вины ее подзащитного. Более того, потерпевшая сама утверждала на суде, что соврала.

— Суть в том, что никаких доказательств, что это событие имело место, не было собрано. Девушка в какой-то момент в ходе общения с подружкой решила похвастаться, что у нее были романтические отношения с ее тренером. Переписка не была предназначена для третьих лиц. Каким-то образом скрин переписки попал к педагогам. Педагоги, не разобравшись в ситуации, молниеносно отреагировали и обратились в полицию с требованием разобраться.

Следствие шло почти год. Основной задачей было понять, говорит ли девушка правду.

— Подростка допросили без присутствия психологов и родителей. В разговоре девочка подтвердила: да, я это писала. 6 апреля 2020 года Романа задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Мы заявили, что у него было алиби и он был в другом месте, но никто не стал разбираться. Когда стало известно, что он находится в СИЗО, девушка раскаялась и решила сказать, что это ложь и она всё выдумала. Но ей никто не поверил. Почти год следствие выявляло, когда она говорит правду, а когда нет. Привлекали специалистов по несуществующим методикам верификации показаний. Ссылались на утверждения сторонних лиц, которые не являлись свидетелями. На судебных заседаниях девушка заявляла, что она всё выдумала. Никто из педагогов не хотел брать на себя заявление, что это он решил обратиться в полицию и по какому поводу.