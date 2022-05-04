«Никто не стал разбираться»: новосибирскому педагогу дали
5,5 года за совращение воспитанницы
Адвокат Романа Кошкина, вопреки выводам следствия, считает, что его вины нет
Сегодня, 4 мая, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор педагогу патриотического клуба «Альфа» Роману Кошкину по делу о совращении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом НГС сообщила адвокат Кошкина Наталья Беспалова. Мужчине дали 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с времени, проведенного в СИЗО (с 6 апреля 2020 года).
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Адвокат Наталья Беспалова заявляет: в ходе заседаний не было предоставлено доказательств вины ее подзащитного. Более того, потерпевшая сама утверждала на суде, что соврала.
— Суть в том, что никаких доказательств, что это событие имело место, не было собрано. Девушка в какой-то момент в ходе общения с подружкой решила похвастаться, что у нее были романтические отношения с ее тренером. Переписка не была предназначена для третьих лиц. Каким-то образом скрин переписки попал к педагогам. Педагоги, не разобравшись в ситуации, молниеносно отреагировали и обратились в полицию с требованием разобраться.
Следствие шло почти год. Основной задачей было понять, говорит ли девушка правду.
— Подростка допросили без присутствия психологов и родителей. В разговоре девочка подтвердила: да, я это писала. 6 апреля 2020 года Романа задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Мы заявили, что у него было алиби и он был в другом месте, но никто не стал разбираться. Когда стало известно, что он находится в СИЗО, девушка раскаялась и решила сказать, что это ложь и она всё выдумала. Но ей никто не поверил. Почти год следствие выявляло, когда она говорит правду, а когда нет. Привлекали специалистов по несуществующим методикам верификации показаний. Ссылались на утверждения сторонних лиц, которые не являлись свидетелями. На судебных заседаниях девушка заявляла, что она всё выдумала. Никто из педагогов не хотел брать на себя заявление, что это он решил обратиться в полицию и по какому поводу.
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Адвокат Романа, вопреки выводам следствия, не считает, что воспитанница клуба находилась в беспомощном состоянии:
— Следствие стояло на том, что преступление совершено в отношении несовершеннолетней, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии. Но мы так и не установили, в чем была эта беспомощность. Девушка сама искала этих отношений и писала педагогу, — говорит Наталья Беспалова.
По словам защитника, порядка 20 свидетелей из воспитанников клуба и их родителей заявили в суде, что Роман ни разу не повел себя непорядочно, все отзывались только положительно. Это подтвердил отец одного из курсантов «Альфы» Алесей Захаренко. Он заявил НГС, что родители воспитанников не верят в виновность Кошкина.
— Роман фактически сделал из моего сына и других курсантов настоящих мужчин, они прошли в «Альфе» серьезный курс молодого бойца, имеют хорошую подготовку на многие случаи жизни. Мы, как и другие родители, не от хорошей жизни детей отдавали в «Альфу»: там сложные подростки в основном занимаются. Кошкин воспитал в них банальные, но важные человеческие качества: уважение к старшим, готовность всегда прийти на помощь: он сам подавал личный пример, — говорит Захаренко.
По словам мужчины, при личном общении Роман Кошкин производил впечатление человека высокой морали.
— Он действительно волновался за своих ребят, был готов приехать вытащить их откуда угодно в любое время. Я не боялся, когда воспитанники клуба — девочки и мальчики — ходили в походы на несколько дней. Это система сработала: человек попал в лапы, чтобы себе звездочку на погоны заработать, — добавил Захаренко.
Гособвинитель по этому уголовному делу отказалась комментировать НГС его обстоятельства со ссылкой на то, что потерпевшая — несовершеннолетняя.
В ходе следствия девушка написала Кошкину письмо, в котором признаётся, что совершила ошибку (есть в распоряжении НГС). Ниже приводим его текст:
— Я написала это письмо для тебя, чтобы извиниться перед тобой. Сама виновата, ты тут ни при чем. Я заварила эту кашу и вдобавок тебя втянула. Ты уж прости меня, бестолковую девчонку. Я-то не специально. Прости меня, дуру-малолетку, которая тебя в это дермище втянула. Мне лучше оставаться в тени. Можем просто общаться. Я начинающий вейпер, голова кругом. Прости меня, дуру, идиотку, прости, — написала на тетрадном листе девушка.
В лучшем случае Роману Кошкину предстоит провести в тюрьме чуть больше 2 лет (2 года и 1 месяц) — если он выйдет по условно-досрочному освобождению. В противном случае срок составит еще 3 года и 4 месяца.
Наталья Беспалова в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что приговор будет обжалован.
— Человек невиновен, никаких доказательств не было представлено, всё было основано на предположениях.
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