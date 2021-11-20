В передаче «Человек и закон» вышел сюжет про новосибирца, которого обвиняют в педофилии

Вечером в пятницу, 19 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Человек и закон», где один из сюжетов был посвящен руководителю военно-патриотического центра «Альфа» Роману Кошкину, которого подозревают в совращении одной из воспитанниц.

— Девочка <…> похвасталась подружкам, что у нее было романтическое свидание с молодым руководителем клуба. Доказательство — их переписка в соцсетях, — сообщается в передаче.

После этого сплетня дошла до учителей, девочку вызвали на допрос. Романа посадили в СИЗО, где он находится до сих пор, несмотря на то, что школьница почти сразу поменяла показания и призналась, что всё выдумала.