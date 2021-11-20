В передаче «Человек и закон» вышел сюжет про новосибирца, которого обвиняют в педофилии

Сюжет об обвиненном в педофилии новосибирце вышел на Первом канале
Вечером в пятницу, 19 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Человек и закон», где один из сюжетов был посвящен руководителю военно-патриотического центра «Альфа» Роману Кошкину, которого подозревают в совращении одной из воспитанниц.
— Девочка <…> похвасталась подружкам, что у нее было романтическое свидание с молодым руководителем клуба. Доказательство — их переписка в соцсетях, — сообщается в передаче.
После этого сплетня дошла до учителей, девочку вызвали на допрос. Романа посадили в СИЗО, где он находится до сих пор, несмотря на то, что школьница почти сразу поменяла показания и призналась, что всё выдумала.
— Они переписывались только как педагог и ученик. Сами понимаете, возраст такой, хотела показать, что она крутая, чтобы ее в коллективе ценили. На судебные процессы она ходит и пытается доказать, что ничего не было, — рассказывает папа потерпевшей Алексей.
Дело передано в суд, и теперь Роману Кошкину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, хотя девочка ходит на допросы и пытается доказать, что ничего не было. Обвиняемый встретился с ней всего один раз около его дома. После этого школьница попросилась зайти в туалет, а затем ушла.
— Он не мог оставить девчонку в такой мороз на улице, сказать: «Поезжай домой и разбирайся со своими проблемами сама». Он бы так не сделал. Хоть кто пришел бы. Был мороз в тот день сильный — сорок градусов, — объясняет мама подозреваемого Ольга Кошкина.
Адвокат Романа также утверждает, что по первоначальным показаниям очевидно, что девочка наврала, потому что подозреваемый был не дома, а в банке. Однако следователи руководствуются выводами психологических экспертиз, из которых следует, что на самом первом допросе школьница говорила правду.
— Где допустил промах Роман? Он просто пытался помочь девочке с ее подростковыми проблемами. Причем тактично, — добавляет в конце автор сюжета.
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