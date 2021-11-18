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В Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии: пострадала 5-летняя девочка

СК возбудил уголовное дело

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Следователи завели дело на подозреваемого в насилии над <nobr class="_">5-летним</nobr> ребенком

Следователи завели дело на подозреваемого в насилии над 5-летним ребенком

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В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой

В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался 35-летний житель Октябрьского района. По данным источника НГС, преступление мужчина совершил с апреля по июнь в квартире, где он живет. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка.

— В отношении подозреваемого следователями СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.

Подозреваемый ранее не судимый. Он не является родственником потерпевшей девочки.

В пресс-службе СУ СК РФ отказались комментировать данную ситуацию.

В ноябре НГС писал о том, что троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Инцидент произошел в р. п. Чистоозерное Новосибирской области. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц), по делу назначены все необходимые экспертизы.

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