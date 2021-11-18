В Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии: пострадала 5-летняя девочка

В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой
В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над 5-летней девочкой — им оказался
— В отношении подозреваемого следователями СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.
Подозреваемый ранее не судимый. Он не является родственником потерпевшей девочки.
В пресс-службе СУ СК РФ отказались комментировать данную ситуацию.
В ноябре НГС писал о том, что троих школьников подозревают в изнасиловании