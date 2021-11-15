В Новосибирской области трое школьников подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки

В НСО трое подростков подозреваются в изнасиловании
В Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании
— 11 ноября в отдел полиции по Чистоозерному району обратилась
Полицейские установили личности подозреваемых — все трое ранее не привлекались к уголовной ответственности, на учете в ПДН не состоят.
Потерпевшей 13 лет, она учится в
Собранные полицейскими материалы были переданы в Татарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области.
— Возбуждено уголовное дело по
В школе, где обучаются все четверо подростков, отказались давать комментарии и пояснили, что идет следствие.
— Сейчас с девочкой всё в порядке, — добавила директор школы.
В октябре НГС писал о том, как в очередной раз вписка привела к возбуждению уголовного дела. Троих парней обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы. Всё произошло в Екатеринбурге. Познакомились молодые люди со своей жертвой на улице, после чего все поехали выпивать на квартиру. Там всё и случилось. Теперь задержанным грозит до