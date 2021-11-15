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В Новосибирской области трое школьников подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки

СК возбудил уголовное дело

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СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования <nobr class="_">13-летней</nobr> школьницы

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования 13-летней школьницы

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В НСО трое подростков подозреваются в изнасиловании 13-летней школьницы

В Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Инцидент произошел в р. п. Чистоозерное Новосибирской области.

— 11 ноября в отдел полиции по Чистоозерному району обратилась 31-летняя жительница поселка с заявлением об изнасиловании ее 13-летней родственницы. Женщина пояснила, что вечером 9 ноября двое приятелей (учащиеся 9-го класса местной школы) и младший брат одного из них (учащийся 8-го класса) изнасиловали малолетнюю девочку. Преступление произошло в летней кухне одного из частных домов поселка Чистоозерного, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили личности подозреваемых — все трое ранее не привлекались к уголовной ответственности, на учете в ПДН не состоят.

Потерпевшей 13 лет, она учится в 7-м классе этой же школы, добавил источник.

Собранные полицейскими материалы были переданы в Татарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц), по делу назначены все необходимые экспертизы, — сообщил НГС источник, близкий к следствию.

В школе, где обучаются все четверо подростков, отказались давать комментарии и пояснили, что идет следствие.

— Сейчас с девочкой всё в порядке, — добавила директор школы.

В октябре НГС писал о том, как в очередной раз вписка привела к возбуждению уголовного дела. Троих парней обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы. Всё произошло в Екатеринбурге. Познакомились молодые люди со своей жертвой на улице, после чего все поехали выпивать на квартиру. Там всё и случилось. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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