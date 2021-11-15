В Новосибирской области трое школьников подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки

В Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Инцидент произошел в р. п . Чистоозерное Новосибирской области.



— 11 ноября в отдел полиции по Чистоозерному району обратилась 31-летняя жительница поселка с заявлением об изнасиловании ее 13-летней родственницы. Женщина пояснила, что вечером 9 ноября двое приятелей (учащиеся 9-го класса местной школы) и младший брат одного из них (учащийся 8-го класса) изнасиловали малолетнюю девочку. Преступление произошло в летней кухне одного из частных домов поселка Чистоозерного, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

