Секс за деньги, наркотики и алкоголь: как в России проходят вписки и почему на них оказываются школьники

В очередной раз вписка привела к возбуждению уголовного дела. Троих парней обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы. Всё произошло в Екатеринбурге. Познакомились молодые люди со своей жертвой на улице, после чего все поехали выпивать на квартиру. Там всё и случилось. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Таких историй — множество. На вписках убивают, насилуют, унижают. Самое жуткое из таких сборищ — в Магнитогорске девушку убили и расчленили после вписки. В ноябре прошлого года Екатеринбург потрясла кровавая вечеринка. Тогда молодые люди познакомились с девочками в интернете и ночью собрались в квартире. По неподтвержденным данным, на этой тусовке были наркотики. В итоге хозяин квартиры,
Как утверждают эксперты, ежедневно сотни молодых парней и девушек встречаются на вписках и не всегда они заканчиваются без последствий. Журналисты E1.RU разбираются, как несовершеннолетние оказываются в незнакомых компаниях и чем они там занимаются.
Чем занимаются на вписках и как туда попасть?
В соцсети «ВКонтакте» больше сотни таких городских сообществ с десятками тысяч участников. Владелец крупнейшего паблика «Вписки Екатеринбург» Иван Курин рассказал корреспонденту Е1.RU, как работают подобные группы, в том числе в других городах.
— Чтобы найти себе компанию, не нужно ничего выдумывать. Зашел в группу, написал на стене свое предложение и жди ответов в сообщения или под постом. Стена открыта для любых записей, но, в отличие от других аналогичных сообществ, у нас есть модерация. Все наркопредложения, рекламный спам, а также предложения съема удаляются, а написавшие их блокируются, — объясняет руководитель сообщества.
Также Иван отметил, что основная аудитория паблика — это молодежь. В группе нет возрастного ограничения, потому что в соцсетях можно установить любую дату рождения.
— То, что на всех вписках бухают, ни для кого не секрет. Можно качать головой, как это плохо, это древняя русская проблема, и ее можно долго обсуждать, — говорит владелец паблика. — Распространение же наркотиков в группах вписок и знакомств стало трендом последних лет. Но с этим никто ничего не делает, барыги свободно себе процветают в интернете. За одну минуту во «ВКонтакте» можно найти
Мы попробовали найти подобные посты в разных, в том числе закрытых, группах вписок. Даже в будний день днем мы встречаем десятки предложений: секс за деньги, пьянки, наркотики.
Чтобы найти, с кем провести томный вечер, тратим
Однако представители «ВКонтакте» утверждают, что оперативно удаляют противоправный контент.
— К примеру, за 2019 год на платформе было удалено 38,5 миллиона единиц контента по теме пропаганды и распространения наркотиков. Также в течение всего года было заблокировано
Модераторы не только реагируют на обращения пользователей, но и самостоятельно занимаются мониторингом. Остается неясно, почему годами работают сообщества вписок, где каждый второй пост посвящен наркотикам и проституции.
Как уберечь своего ребенка от вечеринок в незнакомых компаниях?
Конечно, не все вечеринки в незнакомых компаниях заканчиваются уголовными делами. Вписки не всегда сопровождаются алкоголем, запрещенными веществами и сексом. По словам медиатора, профессионального психолога, директора Уральского центра медиации Ольги Махневой, часто такие тусовки не связаны с нарушением закона, однако на практике встречаются разные криминальные истории: от краж (ведь люди видят друг друга в первый и, возможно, последний раз) до тяжких преступлений, связанных с половой неприкосновенностью.
— Участники вписок, будь они подростками или взрослыми людьми, не отдают себе отчет в том, насколько такой досуг в незнакомых компаниях может быть опасен, — пояснила Ольга Махнева. — Кто может предостеречь подростков? Родители и педагоги чаще всего в этой сфере некомпетентны, многие даже не подозревают, что такое вписка, поэтому они не могут поговорить со своими детьми. Пока мы не поймем причины этого явления, мы не сможем с ним бороться. Можно вспомнить, как работали с «Синими китами» (в группах подростков доводили до самоубийства. — Прим. ред.): волонтеры входили в эти сообщества в социальных сетях, чтобы понимать, что происходит с ребенком, и вовремя предложить ему альтернативу. Это кропотливая, профессиональная и точечная работа. Пока преступления на вписках не стали массовым явлением, надо думать сейчас, что делать для профилактики, чтобы не хвататься за голову от последствий.
Психологи говорят, что попасть в подобную ситуацию могут не только дети, оставленные без присмотра, но и подростки из благополучных семей.
— Подростки хотят почувствовать себя взрослыми. В опасные ситуации попадают дети из семей, где много запретов либо им не дают принимать решения, или те, которые чувствуют себя брошенными, — рассказала психолог Анастасия Беренова. — Есть семьи, где агрессия является нормой. Мы понимаем, что отношений нет на вписках, но дети по наивности думают, что найдут себе близкого человека, что их оценят.
Кроме того, 15–17 лет — возраст сексуализации, когда бушуют гормоны и хочется всё попробовать. Чтобы избежать нежелательных последствий, родители должны честно говорить с подростками на темы секса и, возможно, консультироваться со специалистами, читать специальные книги, чтобы подобрать нужные слова, — считает психолог Анастасия Беренова.
Среди косвенных признаков наркотической зависимости психолог назвала нарушение сна, смену компании, потребность удалиться, уйти из дома, перепады настроения вплоть до истерик и самоповреждения. По словам эксперта, такие признаки также могут указывать на психические заболевания. В любом случае при таких симптомах стоит поговорить с ребенком, попытаться выяснить, что с ним происходит, и поделиться своими опасениями, но при этом не показывать панику.
— Чтобы понять, ходит девочка на ночевку к подруге или на вписки, нужно просто проявлять внимание, — советует психолог. — Самое простое: если там был алкоголь, утром вы почувствуете запах перегара. Наркотические вещества неощутимы по запаху, но будут заметны другие признаки: расширенные зрачки, повышенная возбудимость, нервозность. Всегда разговаривайте с детьми о том, как они проводят время. Если подросток врет, это будет заметно: он будет отводить глаза, нервничать, перебирать в руках вещи. Нельзя всё запрещать ребенку, нужно учить оценивать безопасность и культурность тех мероприятий, на которые он собирается. Даже если он идет на вписку, пусть лучше говорит об этом честно и доверяет родителю или другому взрослому (дяде или старшей сестре), чтобы в случае, когда подростка пытаются обидеть, он мог попросить о помощи.
Помимо этого, Анастасия Беренова рекомендовала стараться заинтересовывать ребенка. Если подросток способен реализовать себя в жизни, он не станет уходить от реальности и тянуться к зависимостям. Специалист отметила, что повышенную агрессию в подростковом возрасте можно реализовывать в единоборствах и других занятиях, а если у подростка есть цели и хобби, вписки ему просто будут неинтересны.