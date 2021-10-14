Секс за деньги, наркотики и алкоголь: как в России проходят вписки и почему на них оказываются школьники

В очередной раз вписка привела к возбуждению уголовного дела. Троих парней обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы. Всё произошло в Екатеринбурге. Познакомились молодые люди со своей жертвой на улице, после чего все поехали выпивать на квартиру. Там всё и случилось. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.



Таких историй — множество. На вписках убивают, насилуют, унижают. Самое жуткое из таких сборищ — в Магнитогорске девушку убили и расчленили после вписки. В ноябре прошлого года Екатеринбург потрясла кровавая вечеринка. Тогда молодые люди познакомились с девочками в интернете и ночью собрались в квартире. По неподтвержденным данным, на этой тусовке были наркотики. В итоге хозяин квартиры, 34-летний Дмитрий Захаров, расстрелял гостей и совершил самоубийство.