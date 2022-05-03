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Частный дом вспыхнул в Новосибирске — видео с места происшествия

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров

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Черный дым были виден издалека

Черный дым были виден издалека

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Частный дом на улице Тракторной в Кировском районе Новосибирска загорелся сегодня около 12 часов дня. К тому моменту, когда на месте появились первые пожарные расчеты, дом и сараи уже полыхали открытым огнем, нежилые постройки обрушились. Из-за порывов ветра пламя могло перекинуться на соседние дома.

— В течение 16 минут пожарные локализовали возгорание, защитив соседние дома от огня, еще через 5 минут ликвидировали открытое горение, — рассказали в пресс-службе областного Главка МЧС. — Предварительная общая площадь пожара — около 100 кв. м. Всего на происшествие реагировали 20 человек и 5 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Что стало причиной пожара на Тракторной, установят дознаватели МЧС.

Ранее НГС писал о крупном пожаре в деревне Молот Коченевского района: из-за пала там сгорело шесть жилых домов.

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