Частный дом вспыхнул в Новосибирске — видео с места происшествия
Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров
Частный дом на улице Тракторной в Кировском районе Новосибирска загорелся сегодня около 12 часов дня. К тому моменту, когда на месте появились первые пожарные расчеты, дом и сараи уже полыхали открытым огнем, нежилые постройки обрушились. Из-за порывов ветра пламя могло перекинуться на соседние дома.
— В течение 16 минут пожарные локализовали возгорание, защитив соседние дома от огня, еще через 5 минут ликвидировали открытое горение, — рассказали в пресс-службе областного Главка МЧС. — Предварительная общая площадь пожара — около
Что стало причиной пожара на Тракторной, установят дознаватели МЧС.
Ранее НГС писал о крупном пожаре в деревне Молот Коченевского района: из-за пала там сгорело шесть жилых домов.