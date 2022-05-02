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В НСО тракторист поджигал траву горящей бороной. Задание ему дал директор

Руководителю грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей

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Сотрудники лесоохраны выехали на зафиксированную термическую точку и обнаружили нарушителя

Сотрудники лесоохраны выехали на зафиксированную термическую точку и обнаружили нарушителя

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Днем 1 мая в Ордынском районе Новосибирской области сотрудники лесной охраны выехали на зафиксированную термическую точку и заметили мужчину, который двигался на тракторе с горящей бороной по полю и поджигал сухую траву. Об этом сообщает МЧС по региону. На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне. Была угроза перехода огня на жилые строения.

Тракторист ответил сотрудникам лесоохраны, что выполнял поручение руководителя одной из организаций Ордынского района.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима юридическому лицу грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

— Несмотря на регулярные сообщения о многочисленных пожарах, вызванных неконтролируемым палом травы, граждане продолжают нарушать особый противопожарный режим, — отметили в МЧС.

29 апреля в Коченевском районе сгорели восемь домов. В том же день в деревне Суздалке Доволенского района сгорели минимум 16 домов. По 3 мая на территории Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса, действует особый противопожарный режим.

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