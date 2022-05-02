В НСО тракторист поджигал траву горящей бороной. Задание ему дал директор

29 апреля в Коченевском районе сгорели восемь домов. В том же день в деревне Суздалке Доволенского района сгорели минимум 16 домов. По 3 мая на территории Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса, действует особый противопожарный режим.

