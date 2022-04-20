Женщина на «Мазде» на высокой скорости двигалась по встречке — ее помог задержать создатель паблика «АСТ-54»

Поздним вечером 19 апреля на Ордынском шоссе Mazda CX-5 на высокой скорости выехала на встречную полосу, включив аварийные сигналы. Свидетелем грубого нарушения ПДД стал создатель паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Виталий Полищук. Он пытался привлечь внимание нарушителя звуковыми сигналами, но тот не реагировал.

— Это случилось в 23:17. В какой-то момент я его догнал, посигналил — ноль реакции. Я сделал видео и поехал дальше, моргая и предупреждая встречных водителей об опасности. Параллельно начал звонить в дежурную часть. Обычно на кольце на Хилокской стоит экипаж, я решил, что доеду до них. Но они приехали быстрее, сработали очень оперативно. Водителя остановили. За рулем оказалась женщина. Но она то ли сделала вид, то ли действительно ничего не поняла: «А что такое? А что я нарушила? Извините, я в первый раз». Но то, что она ехала на аварийке, говорит о том, что скорее всего понимала, что что-то делает не так. Дорога не была пустая, были встречные машины, они ее объезжали, но это ее не смущало. Стаж у нее с 90-го года, — рассказал НГС Виталий Полищук.