Женщина на «Мазде» на высокой скорости двигалась по встречке — ее помог задержать создатель паблика «АСТ-54»
На нарушительницу составили административный протокол. Рассказываем, что ей грозит
Поздним вечером 19 апреля на Ордынском шоссе Mazda CX-5 на высокой скорости выехала на встречную полосу, включив аварийные сигналы. Свидетелем грубого нарушения ПДД стал создатель паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Виталий Полищук. Он пытался привлечь внимание нарушителя звуковыми сигналами, но тот не реагировал.
— Это случилось в 23:17. В какой-то момент я его догнал, посигналил — ноль реакции. Я сделал видео и поехал дальше, моргая и предупреждая встречных водителей об опасности. Параллельно начал звонить в дежурную часть. Обычно на кольце на Хилокской стоит экипаж, я решил, что доеду до них. Но они приехали быстрее, сработали очень оперативно. Водителя остановили. За рулем оказалась женщина. Но она то ли сделала вид, то ли действительно ничего не поняла: «А что такое? А что я нарушила? Извините, я в первый раз». Но то, что она ехала на аварийке, говорит о том, что скорее всего понимала, что что-то делает не так. Дорога не была пустая, были встречные машины, они ее объезжали, но это ее не смущало. Стаж у нее с
По словам Виталия, этот участок — не из простых, и водители временами выезжают здесь на встречную полосу. Но это чаще происходит при движении в противоположную сторону.
— Обычно на встречку выезжают, когда едут со стороны Новосибирска. Там нужно развернуться и поехать на развязку. В обратную сторону ситуация другая. Нужно пересечь сплошную, не увидеть расширение разметки, знаки и выехать на встречку, а потом еще ехать и ничего не понимать, — отметил автомобилист.
В ГИБДД сообщили, что на нарушительницу составили протокол по ст. 12.15 часть 4 КоАП РФ. Наказание по этой статье — административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
— В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.15 часть 4 КоАП РФ, — сообщил старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
В начале февраля Виталий Полищук попал в ДТП с продолжением. Он выехал на перекресток с Ипподромской на своем седане Subaru Impreza в среднем ряду. Правый ряд за перекрестком заканчивался, но водитель внедорожника Suzuki Jimny, которая ехала справа, продолжила движение. В итоге машины столкнулись. На следующий день создателю «АСТ-54» разбили стекло в машине. Это произошло напротив полка ГИБДД, куда он приехал на разбор ДТП.