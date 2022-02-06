Создателю паблика «АСТ-54» разбили машину напротив полка ГИБДД — он ездил на разбор скандального ДТП

В Новосибирске в машине создателя паблика «АСТ-54» Виталия Полищука разбили лобовое стекло — это случилось вчера, 5 февраля, напротив полка ГИБДД, куда он приехал на разбор ДТП.



Сама авария произошла в пятницу, 4 февраля. Виталий выехал на перекресток с Ипподромской на своем седане Subaru Impreza в среднем ряду. Правый ряд за перекрестком заканчивался, но водитель внедорожника Suzuki Jimny, которая ехала справа, продолжила движение. В итоге машины столкнулись.

Момент ДТП попал на видео. На ролике видно, что машины не уступают друг другу дорогу и в итоге сталкиваются. Виталий признается, что со злости пнул бампер внедорожника, что было некорректно с его стороны, но неправым в самом ДТП себя не считает.