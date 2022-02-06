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Создателю паблика «АСТ-54» разбили машину напротив полка ГИБДД — он ездил на разбор скандального ДТП

Виталий Полищук предполагает, что лобовое стекло повредили специально

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Виталий предположил, что в стекло могли выстрелить

Виталий предположил, что в стекло могли выстрелить

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В Новосибирске в машине создателя паблика «АСТ-54» Виталия Полищука разбили лобовое стекло — это случилось вчера, 5 февраля, напротив полка ГИБДД, куда он приехал на разбор ДТП.

Сама авария произошла в пятницу, 4 февраля. Виталий выехал на перекресток с Ипподромской на своем седане Subaru Impreza в среднем ряду. Правый ряд за перекрестком заканчивался, но водитель внедорожника Suzuki Jimny, которая ехала справа, продолжила движение. В итоге машины столкнулись.

Момент ДТП попал на видео. На ролике видно, что машины не уступают друг другу дорогу и в итоге сталкиваются. Виталий признается, что со злости пнул бампер внедорожника, что было некорректно с его стороны, но неправым в самом ДТП себя не считает.

Авария вызвала большой скандал. Девушка за рулем внедорожника в соцсетях заявила, что неправ Виталий, а она проехала прямо по всем правилам. Ее страница сейчас закрыта, поэтому связаться с ней корреспонденту НГС не удалось.

На разбор ДТП участники съездили вчера, 5 февраля. После этого Виталий вернулся к своей машине и обнаружил, что лобовое стекло разбито.

Повреждение он также снял на видео.

Виталий думает, что автомобиль повредили недоброжелатели, хотя и не утверждает, что это сделала вторая сторона конфликта из-за ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление о повреждении машины поступило 5 февраля.

— Поступило сообщение о повреждении лобового стекла в автомобиле. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Ранее НГС рассказывал, что ночью 21 января в Калининском районе Новосибирска мужчина, у которого в руках был топор, повредил два припаркованных автомобиля.

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ДТПразбили машину
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