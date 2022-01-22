«Человек с ненавистью к машинам»: на «Родниках» мужчина пинал и бил припаркованные авто

Ночью 21 января в Калининском районе Новосибирска мужчина, у которого в руках был топор, повредил два припаркованных автомобиля. Это произошло около 02:00 на улице Тюленина.

— По «Родникам» прошел ночью человек с ненавистью к машинам. Прошел со стороны двора, бил машины по стеклам. Увидев меня, продолжил свой путь. Ходил с топором очень пьяный, — сообщил читатель НГС.

По его словам, неизвестный повредил машины, которые были припаркованы у домов на Тюленина, 24/1 и 26. Владельцы написали заявления в полицию.