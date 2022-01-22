«Человек с ненавистью к машинам»: на «Родниках» мужчина пинал и бил припаркованные авто

Ночью 21 января в Калининском районе Новосибирска мужчина, у которого в руках был топор, повредил два припаркованных автомобиля. Это произошло около 02:00 на улице Тюленина.
— По «Родникам» прошел ночью человек с ненавистью к машинам. Прошел со стороны двора, бил машины по стеклам. Увидев меня, продолжил свой путь. Ходил с топором очень пьяный, — сообщил читатель НГС.
По его словам, неизвестный повредил машины, которые были припаркованы у домов на Тюленина, 24/1 и 26. Владельцы написали заявления в полицию.
Момент нападения на один из автомобилей попал на камеру. На записи видно, что мужчина подходит с топором к припаркованной машине и начинает бить по ней. В результате срабатывает сигнализация.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте:
— 21 января в полицию поступило два сообщения от жильцов домов по улице Тюленина. Они сообщили о повреждении неизвестным легковых автомобилей. В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние.
Также специалисты выясняют, какова сумма ущерба, который нанесли автомобилям.
В январе новосибирец из Ленинского района выбрасывал вещи из окна многоэтажки. Среди них были сковородка, молоток и гардина. Пострадали примерно 8 машин. Соседи вызвали на место силовиков.
На прошлой неделе в Первомайском районе дебошир перевернул кассу в магазине «Мария-Ра». Это произошло после ссоры с продавцом. Нападавшего унимала полиция — это попало на видео.