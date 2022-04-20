Пропала по пути от подруги: волонтеры и полиция ищут исчезнувшую в Новосибирске женщину
О ее месте нахождения неизвестно с 17 апреля
17 апреля в Калининском районе пропала Галина Грушина. Ее родственники написали заявление в полицию.
— Накануне пропажи женщина планировала ехать к дочери, позвонила ей, но дочь была занята, они не смогли встретиться. Позже вечером разговаривали по телефону, пропавшая была у подруги. Куда она пошла или поехала после, непонятно. Утром в день пропажи перестала выходить на связь, телефон отключен, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, волосы черные до плеч, карие глаза. Предположительно, Галина была одета в темно-синюю куртку, темно-синие брюки, черные мокасины, при себе была черная сумка.
Тех, кто знает, где находится женщина, просят сообщить об этом по номерам: 112 или
В Новосибирске продолжаются поиски