Пропала по пути от подруги: волонтеры и полиция ищут исчезнувшую в Новосибирске женщину

17 апреля в Калининском районе пропала Галина Грушина. Ее родственники написали заявление в полицию.



— Накануне пропажи женщина планировала ехать к дочери, позвонила ей, но дочь была занята, они не смогли встретиться. Позже вечером разговаривали по телефону, пропавшая была у подруги. Куда она пошла или поехала после, непонятно. Утром в день пропажи перестала выходить на связь, телефон отключен, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.



Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, волосы черные до плеч, карие глаза. Предположительно, Галина была одета в темно-синюю куртку, темно-синие брюки, черные мокасины, при себе была черная сумка.

