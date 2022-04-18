Мужчина погиб под колесами поезда на станции Новосибирск-Западный
Он пытался пролезть под тепловозом
58-летний житель Новосибирска погиб сегодня ночью, 18 апреля, около 01 часа 30 минут. Обстоятельства его гибели сейчас изучают следователи транспортного СК и полицейские, среди причин трагического инцидента рассматривают нарушение правил безопасности на железной дороги самим пешеходом.
— Мужчина проходил по путям в момент маневровых работ с грузовым составом и подлез под тепловоз, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Еще один инцидент произошел за сутки до этого на перегоне Тогучин — Изынский (Кузбасское направление Западно-Сибирской дороги).
Машинист грузового поезда попытался экстренно затормозить, чтобы не сбить идущую по путям женщину, однако остановить состав полностью не смог:
— По предварительным данным, 31-летняя жительница поселка Горный возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения и не отреагировала на приближающийся состав из-за тумана и темного времени суток, — рассказали полицейские.
Женщина осталась жива, по информации пресс-службы управления МВД на транспорте по федеральному округу, она получила сотрясение мозга и травму плеча.
Ранее НГС писал о 29-летнем парне, который переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся поезд. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.