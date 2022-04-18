Мужчина погиб под колесами поезда на станции Новосибирск-Западный

58-летний житель Новосибирска погиб сегодня ночью, 18 апреля, около 01 часа 30 минут. Обстоятельства его гибели сейчас изучают следователи транспортного СК и полицейские, среди причин трагического инцидента рассматривают нарушение правил безопасности на железной дороги самим пешеходом.



— Мужчина проходил по путям в момент маневровых работ с грузовым составом и подлез под тепловоз, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.



Еще один инцидент произошел за сутки до этого на перегоне Тогучин — Изынский (Кузбасское направление Западно-Сибирской дороги).

