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Мужчина погиб под колесами поезда на станции Новосибирск-Западный

Он пытался пролезть под тепловозом

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Пострадавший мужчина погиб на месте

Пострадавший мужчина погиб на месте

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58-летний житель Новосибирска погиб сегодня ночью, 18 апреля, около 01 часа 30 минут. Обстоятельства его гибели сейчас изучают следователи транспортного СК и полицейские, среди причин трагического инцидента рассматривают нарушение правил безопасности на железной дороги самим пешеходом.

— Мужчина проходил по путям в момент маневровых работ с грузовым составом и подлез под тепловоз, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Еще один инцидент произошел за сутки до этого на перегоне Тогучин — Изынский (Кузбасское направление Западно-Сибирской дороги).

Машинист грузового поезда попытался экстренно затормозить, чтобы не сбить идущую по путям женщину, однако остановить состав полностью не смог:

— По предварительным данным, 31-летняя жительница поселка Горный возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения и не отреагировала на приближающийся состав из-за тумана и темного времени суток, — рассказали полицейские.

Женщина осталась жива, по информации пресс-службы управления МВД на транспорте по федеральному округу, она получила сотрясение мозга и травму плеча.

Ранее НГС писал о 29-летнем парне, который переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся поезд. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.

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