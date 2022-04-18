55-летний водитель погиб в аварии в НСО — его автомобиль опрокинулся в кювет
ДТП произошло в Чистоозерном районе
В Чистоозерном районе Новосибирской области 55-летний мужчина погиб в аварии. Его автомобиль опрокинулся в кювет.
— 17 апреля в 17:15 55-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по автодороге
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В начале апреля водитель автомобиля Mercedes погиб в аварии с грузовиком на трассе под Новосибирском. Пассажир легковушки обратился за медпомощью.