55-летний водитель погиб в аварии в НСО — его автомобиль опрокинулся в кювет

В Чистоозерном районе Новосибирской области 55-летний мужчина погиб в аварии. Его автомобиль опрокинулся в кювет.

— 17 апреля в 17:15 55-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по автодороге К-01 со стороны рабочего поселка Чистоозерного в направлении города Купино. На 85-м км не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Новосибирской области.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.