На Северной начали ремонтировать
73-летний дом — ранее там обвалилась стена
На время работ оттуда расселят
В Новосибирске начали разрабатывать проект ремонта дома на улице Северной, 12 в Заельцовском районе. В ночь на
Как ранее сообщила НГС местная жительница, обвал произошел около 03:00. В управляющей компании АО «МУК», которая на 25% принадлежит городу, не смогли оперативно прокомментировать инцидент.
В мэрии на запрос НГС ответили, что кирпичная кладка обрушилась на фасаде дома со стороны общей душевой комнаты. В тот же день компания «Жилкоммунпроект» обследовала стену и начала разрабатывать проектно-сметную документацию на восстановление фасада.
— 14 апреля совместно с управляющей компанией АО «Муниципальная управляющая компания» департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и администрацией Центрального округа проведен осмотр места обрушения и составлен акт осмотра, подготовлено решение о ликвидации последствий обрушения, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Управляющая компания заключила договор с подрядной организацией, чтобы не допустить повторного обрушения. «Жилкоммунпроект» начала восстанавливать наружную стену дома. Также, согласно постановлению правительства Новосибирской области, в этом году в рамках капитального ремонта на улице Северной, 12 отремонтируют фасад дома, в 2023–2025 годах проведут ремонт крыши, канализации и системы теплоснабжения.
— Под расселение на время проведения работ попадают 2 квартиры, в которых проживают 6 человек, — уточнили в мэрии.
Процент износа дома, по данным на 2014 год, составляет 50%. В нем живут 42 человека, здание не признано аварийным.
Прошлым летом в Дзержинском районе обрушилась стена здания на территории школы. В результате никто не пострадал.