На Северной начали ремонтировать 73-летний дом — ранее там обвалилась стена

В Новосибирске начали разрабатывать проект ремонта дома на улице Северной, 12 в Заельцовском районе. В ночь на 13 апреля там обрушилась одна из стен.

Как ранее сообщила НГС местная жительница, обвал произошел около 03:00. В управляющей компании АО «МУК», которая на 25% принадлежит городу, не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

В мэрии на запрос НГС ответили, что кирпичная кладка обрушилась на фасаде дома со стороны общей душевой комнаты. В тот же день компания «Жилкоммунпроект» обследовала стену и начала разрабатывать проектно-сметную документацию на восстановление фасада.