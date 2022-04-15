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На Северной начали ремонтировать 73-летний дом — ранее там обвалилась стена

На время работ оттуда расселят 6 человек

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Дом построили в 1949 году

Дом построили в 1949 году

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В Новосибирске начали разрабатывать проект ремонта дома на улице Северной, 12 в Заельцовском районе. В ночь на 13 апреля там обрушилась одна из стен.

Как ранее сообщила НГС местная жительница, обвал произошел около 03:00. В управляющей компании АО «МУК», которая на 25% принадлежит городу, не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

В мэрии на запрос НГС ответили, что кирпичная кладка обрушилась на фасаде дома со стороны общей душевой комнаты. В тот же день компания «Жилкоммунпроект» обследовала стену и начала разрабатывать проектно-сметную документацию на восстановление фасада.

— 14 апреля совместно с управляющей компанией АО «Муниципальная управляющая компания» департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и администрацией Центрального округа проведен осмотр места обрушения и составлен акт осмотра, подготовлено решение о ликвидации последствий обрушения, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Управляющая компания заключила договор с подрядной организацией, чтобы не допустить повторного обрушения. «Жилкоммунпроект» начала восстанавливать наружную стену дома. Также, согласно постановлению правительства Новосибирской области, в этом году в рамках капитального ремонта на улице Северной, 12 отремонтируют фасад дома, в 2023–2025 годах проведут ремонт крыши, канализации и системы теплоснабжения.

— Под расселение на время проведения работ попадают 2 квартиры, в которых проживают 6 человек, — уточнили в мэрии.

Процент износа дома, по данным на 2014 год, составляет 50%. В нем живут 42 человека, здание не признано аварийным.

Прошлым летом в Дзержинском районе обрушилась стена здания на территории школы. В результате никто не пострадал.

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