На территории школы в Дзержинском районе обрушилась стена — фото с места

В Новосибирске обрушилась стена здания рядом со школой
Поздним вечером 23 августа в Новосибирске обрушилась стена здания на территории школы
— В 21:59 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация об обрушении части стены отдельно стоящего одноэтажного кирпичного строения на территории школы. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
На месте работали оперативная группа МЧС, пожарно-спасательные подразделения, муниципальная аварийно-спасательная группа и представители администрации района.
В ведомстве добавили, что в здании с 2018 года идет капитальный ремонт, в начале июля здесь уже обрушилась кровля. Сейчас спасатели разбирают конструкции.
Директор школы на момент публикации был недоступен для комментариев.
В начале лета на стройке на улице Большевистской обрушился забор, из-за чего пострадал тротуар. Часть дороги перекрыли, также из-за происшествия ввели режим повышенной готовности.