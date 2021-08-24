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На территории школы в Дзержинском районе обрушилась стена — фото с места

Завалы разбирают до сих пор

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Ранее у здания обвалилась крыша

Ранее у здания обвалилась крыша

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В Новосибирске обрушилась стена здания рядом со школой № 57

Поздним вечером 23 августа в Новосибирске обрушилась стена здания на территории школы № 57 в Дзержинском районе. Площадь обрушения составила 30 кв. м.

— В 21:59 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация об обрушении части стены отдельно стоящего одноэтажного кирпичного строения на территории школы. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

Завалы разбирают спецслужбы

Завалы разбирают спецслужбы

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На месте работали оперативная группа МЧС, пожарно-спасательные подразделения, муниципальная аварийно-спасательная группа и представители администрации района.

Судьбу здания решит местная администрация

Судьбу здания решит местная администрация

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В ведомстве добавили, что в здании с 2018 года идет капитальный ремонт, в начале июля здесь уже обрушилась кровля. Сейчас спасатели разбирают конструкции.

Директор школы на момент публикации был недоступен для комментариев.

В начале лета на стройке на улице Большевистской обрушился забор, из-за чего пострадал тротуар. Часть дороги перекрыли, также из-за происшествия ввели режим повышенной готовности.

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Дзержинский районМАССМЧСобрушениешкола
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