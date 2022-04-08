«Рядовая ситуация»: новосибирец заснял искрящийся столб в центре города — публикуем видео

Искрящийся столб в центре города снял на видео читатель НГС. По словам очевидца, замыкание произошло примерно в 21:00 на перекрестке проспекта Димитрова и улицы Вокзальной магистрали.
— Перегорел кабель. Рядовая ситуация, ничего не полыхало особенного. Мы съездили обследовали, никакой угрозы нет, — сообщил диспетчер «МКУ Горсвет».
По информации от диспетчера, авария случилась из-за перегоревшего кабеля, ее устранят завтра.
1 апреля НГС писал о том, что вечером в центре Новосибирска в ТЦ «Пирамида» произошел пожар, очаг возгорания находился в вытяжке.