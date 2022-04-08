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Тема дняВ центре искрится столб
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«Рядовая ситуация»: новосибирец заснял искрящийся столб в центре города — публикуем видео

Искры от фонарного столба разлетаются в разные стороны

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«Сейчас освещение полностью отключили», — рассказал очевидец

«Сейчас освещение полностью отключили», — рассказал очевидец

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Искрящийся столб в центре города снял на видео читатель НГС. По словам очевидца, замыкание произошло примерно в 21:00 на перекрестке проспекта Димитрова и улицы Вокзальной магистрали.

— Перегорел кабель. Рядовая ситуация, ничего не полыхало особенного. Мы съездили обследовали, никакой угрозы нет, — сообщил диспетчер «МКУ Горсвет».

По информации от диспетчера, авария случилась из-за перегоревшего кабеля, ее устранят завтра.

1 апреля НГС писал о том, что вечером в центре Новосибирска в ТЦ «Пирамида» произошел пожар, очаг возгорания находился в вытяжке.

авариязамыканиестолб
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