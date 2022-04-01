1 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 83.41
eur 92.49
Тема дняЗадержали пособников террористов
Все новости
Все новости

На Красном проспекте горит торговый центр. В нем расположен «Шашлыкофф» и еще несколько заведений общепита

Очаг возгорания находится в вытяжке

5 566
11Обсудить

Поделиться

Поделиться

Сегодня вечером, 1 апреля, на Красном проспекте, 29/1 в центре Новосибирска в торговом центре «Пирамида» произошел пожар.

— Дым я заметила в 19:40. Он шел из здания со стороны дворов. Сначала просто горела небольшая часть вытяжки трубы, потом я увидела, как это всё начало разгораться. Даже искра была. Из здания никто не выбегает. Сотрудники выходят из задних дверей служебного входа. Сейчас пошло дальше по трубе, — рассказала корреспондент НГС Анна Скок, которая находится на месте происшествия.

Поделиться

В МЧС сообщили, что предварительная причина возгорания установлена.

— По предварительной информации, горят жировые отложения, расположенные в вентиляции, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В здании находятся гриль-бар «ШашлыкоFF», кофейня Blackwood coffee roastery, кафе Wok in Wall, магазин «Фермер-центр.рф» — всего 14 организаций, включая заведения общепита.

Красный проспектпожарТЦ «Пирамида»
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter