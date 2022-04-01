На Красном проспекте горит торговый центр. В нем расположен «Шашлыкофф» и еще несколько заведений общепита

Сегодня вечером, 1 апреля, на Красном проспекте, 29/1 в центре Новосибирска в торговом центре «Пирамида» произошел пожар.

— Дым я заметила в 19:40. Он шел из здания со стороны дворов. Сначала просто горела небольшая часть вытяжки трубы, потом я увидела, как это всё начало разгораться. Даже искра была. Из здания никто не выбегает. Сотрудники выходят из задних дверей служебного входа. Сейчас пошло дальше по трубе, — рассказала корреспондент НГС Анна Скок, которая находится на месте происшествия.