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40-летний водитель грузовичка скончался по пути в больницу после ДТП в Советском районе

ДТП произошло в Советском районе

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Погибшему было 40 лет

Погибшему было 40 лет

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Сегодня утром, 30 марта, в Советском районе Новосибирска в аварии погиб мужчина. ДТП произошло на улице Приморской.

— В 07:30 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Исудзу-Форвард», двигался по улице Приморской — со стороны улицы Динамовцев в сторону улицы Сердюкова. В пути следования, напротив дома на улице Приморской, 33, совершил столкновение с автомобилем «КИА-Сорента» под управлением водителя 1969 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

После этого «Исудзу» врезался в автомобиль «Лада-Приора», а затем столкнулся с «Ладой-21112». В результате аварии пострадал водитель грузовичка, он скончался в машине скорой помощи.

Пострадавший водитель скончался в машине скорой

Пострадавший водитель скончался в машине скорой

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Утром 27 марта в Новосибирске сбили мужчину на улице Волочаевской в Дзержинском районе. Пострадавший погиб, а водитель скрылся с места ДТП. Через два дня стало известно, что полиции удалось найти его и задержать.

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ГИБДДавариясмертельное ДТП
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