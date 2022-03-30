40-летний водитель грузовичка скончался по пути в больницу после ДТП в Советском районе

Сегодня утром, 30 марта, в Советском районе Новосибирска в аварии погиб мужчина. ДТП произошло на улице Приморской.
— В 07:30 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Исудзу-Форвард», двигался по улице Приморской — со стороны улицы Динамовцев в сторону улицы Сердюкова. В пути следования, напротив дома на улице Приморской, 33, совершил столкновение с автомобилем «КИА-Сорента» под управлением водителя 1969 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После этого «Исудзу» врезался в автомобиль «Лада-Приора», а затем столкнулся с «Ладой-21112». В результате аварии пострадал водитель грузовичка, он скончался в машине скорой помощи.
Утром 27 марта в Новосибирске сбили мужчину на улице Волочаевской в Дзержинском районе. Пострадавший погиб, а водитель скрылся с места ДТП. Через два дня стало известно, что полиции удалось найти его и задержать.