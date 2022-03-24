Новосибирец получил три года условно за махинации с землей мэрии — ему светило 10 лет реального срока

24 марта Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Кирочкина. Мужчину судили по ч. 4 с т. 15 9 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.