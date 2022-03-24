Новосибирец получил три года условно за махинации с землей мэрии — ему светило 10 лет реального срока

24 марта Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Кирочкина. Мужчину судили по
Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Следователи установили, что Алексей Кирочкин обманным путем приобрел право собственности на земельный участок стоимостью 2,437 миллиона рублей, принадлежащий мэрии Новосибирска. Мужчина предоставил справку, подтверждающую его льготу на первоочередное выделение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. Но строить дом Кирочкин не собирался. Вместо этого он отчитался о завершении строительства, предоставив технический план якобы построенного здания.
После этого Кирочкин незаконно получил право выкупить у мэрии земельный участок по льготной стоимости, что и сделал. Ущерб от его действий составил
Кирочкин признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года. Но в соответствии со с
Также мы сообщали, что Купинский районный суд в Новосибирской области постановил взыскать в пользу председателя местного сообщества охотников и рыболовов Владимира Бибикова 300 тысяч рублей. Эту сумму должны заплатить шестеро охотников, которые публично обвинили Бибикова в коррупции и использовании имущества общественной организации в личных целях. Суд посчитал неправдой то, что Владимир Бибиков присвоил имущество организации и управляет ею с помощью семейного клана.