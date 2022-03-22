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В пожаре в общежитии Академгородка погиб 62-летний мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

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Погибшему в пожаре было 62 года

Погибшему в пожаре было 62 года

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Сегодня, 22 марта, в Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в общежитии. Оно относится к сибирскому отделению Российской академии наук.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 12:10. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что дым идет из окон квартиры на втором этаже. В ней горели вещи и мебель на площади в 4 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали за 11 минут, из здания эвакуировали шестерых человек.

— В дневное время в квартире 5-этажного здания общежития по улице Ученых, 8 произошел пожар. В ходе его ликвидации пожарными было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Следственный отдел по Советскому району начал уголовно-процессуальную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В начале марта в Новосибирске произошел пожар в частном доме. В результате погибли хозяин и его собака.

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