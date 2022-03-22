В пожаре в общежитии Академгородка погиб 62-летний мужчина

Сегодня, 22 марта, в Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в общежитии. Оно относится к сибирскому отделению Российской академии наук.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 12:10. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что дым идет из окон квартиры на втором этаже. В ней горели вещи и мебель на площади в 4 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали за 11 минут, из здания эвакуировали шестерых человек.