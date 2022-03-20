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«Погибли 750 цыплят»: короткое замыкание на транспортной ленте привело к пожару на птицефабрике

С огнем пожарные справились за час

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В цеху не было людей, только цыплята

В цеху не было людей, только цыплята

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Под Новосибирском на станции Евсино произошел пожар на птицефабрике. Цех загорелся вчера, 19 марта, около 20:50. В это время людей внутри не было, но погибли цыплята.

— В результате пожара повреждена транспортерная лента на общей площади 22 квадратных метра, 750 цыплят погибли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — На реагирование привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в течение часа.

— По предварительной информации, короткое замыкание электропровода транспортерной ленты привело к возгоранию, — добавили в ведомстве.

В Евсино находится две птицефабрики — «Евсинская птицефабрика» и «Новосибирская птицефабрика». На звонки корреспондента по телефонам фабрик никто не ответил.

Вечером 15 марта в селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области произошел крупный пожар в недостроенной базе отдыха. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипожар
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