«Погибли 750 цыплят»: короткое замыкание на транспортной ленте привело к пожару на птицефабрике

Под Новосибирском на станции Евсино произошел пожар на птицефабрике. Цех загорелся вчера, 19 марта, около 20:50. В это время людей внутри не было, но погибли цыплята.
— В результате пожара повреждена транспортерная лента на общей площади 22 квадратных метра, 750 цыплят погибли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — На реагирование привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Пожар был ликвидирован в течение часа.
— По предварительной информации, короткое замыкание электропровода транспортерной ленты привело к возгоранию, — добавили в ведомстве.
В Евсино находится две птицефабрики — «Евсинская птицефабрика» и «Новосибирская птицефабрика». На звонки корреспондента по телефонам фабрик никто не ответил.
Вечером 15 марта в селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области произошел крупный пожар в недостроенной базе отдыха. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.