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Трехэтажное здание сгорело в НСО — огонь был на площади в 1200 кв. м

Открытый огонь ликвидировали за час

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Пожар начался вечером

Пожар начался вечером

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Вечером 15 марта в селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области произошел крупный пожар в недостроенном здании. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

— В 18:49 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в деревне Абрашино. Строящееся деревянное трехэтажное здание прибывшие к месту пожарные обнаружили в огне. В это время уже произошло обрушение третьего этажа, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

Третий этаж недостроенного здания обрушился

Третий этаж недостроенного здания обрушился

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Пожарные подвозили воду для тушения от водонапорной башни. Открытое горение ликвидировали через час. На место выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории по НСО, чтобы собрать материалы для установления причины пожара.

Причина возгорания пока неизвестна

Причина возгорания пока неизвестна

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14 марта в Новосибирской области загорелся магазин. Момент пожара попал на видео. Дым от него поднялся высоко над землей.

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ГУ МЧС по Новосибирской областиОрдынский районпожар
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