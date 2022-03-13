У помощницы депутата горсовета Новосибирска прошли обыски, причиной могла стать эвакуация в «Ауре»

В прошлое воскресенье, 6 марта, у помощников двух новосибирских депутатов дома проходили обыски. Как стало известно позже, Михаила Рязанцева и Владимира Аржанова обвиняли в хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска.