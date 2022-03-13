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У помощницы депутата горсовета Новосибирска прошли обыски, причиной могла стать эвакуация в «Ауре»

Она проходит по делу как свидетель

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Обыски начались 13 марта в 9 утра

Обыски начались 13 марта в 9 утра

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В Новосибирске обыски прошли у Елены Носковец, помощницы депутата горсовета от «Коалиции» Сергея Бойко. Об этом сообщил в своих соцсетях сам Бойко.

«Коалиция Новосибирск — 2020» — объединение независимых депутатов города. В нее входят Сергей Бойко, Светлана Каверзина, Антон Картавин, Хельга Пирогова.

Как рассказал НГС депутат Антон Картавин, обыски начались в 9 утра. У Елены в частном доме выломали окна.

— Конфисковали технику. Елена сейчас без телефона, — уточнил депутат Антон Картавин.

Елену не задержали, она находится на свободе. Сибирячка проходит свидетелем в деле об эвакуации «Ауры» из-за сообщения о ложном минировании, сообщает Антон Картавин. Эвакуация прошла 31 января.

— Странно, что они искали полтора месяца свидетелей. Мы связываем обыски с попыткой давления на «Коалицию», — поделился депутат.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сказали, что не обладают никакой информацией об обыске.

В прошлое воскресенье, 6 марта, у помощников двух новосибирских депутатов дома проходили обыски. Как стало известно позже, Михаила Рязанцева и Владимира Аржанова обвиняли в хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска.

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