У помощницы депутата горсовета Новосибирска прошли обыски, причиной могла стать эвакуация в «Ауре»

В Новосибирске обыски прошли у Елены Носковец, помощницы депутата горсовета от «Коалиции» Сергея Бойко. Об этом сообщил в своих соцсетях сам Бойко.
«Коалиция Новосибирск — 2020» — объединение независимых депутатов города. В нее входят Сергей Бойко, Светлана Каверзина, Антон Картавин, Хельга Пирогова.
Как рассказал НГС депутат Антон Картавин, обыски начались в
— Конфисковали технику. Елена сейчас без телефона, — уточнил депутат Антон Картавин.
Елену не задержали, она находится на свободе. Сибирячка проходит свидетелем в деле об эвакуации «Ауры» из-за сообщения о ложном минировании, сообщает Антон Картавин. Эвакуация прошла
— Странно, что они искали полтора месяца свидетелей. Мы связываем обыски с попыткой давления на «Коалицию», — поделился депутат.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сказали, что не обладают никакой информацией об обыске.
В прошлое воскресенье, 6 марта, у помощников двух новосибирских депутатов дома проходили обыски. Как стало известно позже, Михаила Рязанцева и Владимира Аржанова обвиняли в хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска.