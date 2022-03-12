Рабочий скончался после взрыва угольной пыли на Барабинской ТЭЦ

Машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве скончался утром 12 марта — он получил ожоги на производстве 10 марта. О смерти рабочего сообщили в СГК.



— Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким, — написали в официальном канале компании в Telegram. — Безусловно, окажем его семье помощь и поддержку.



Сейчас в компании еще устанавливают причины трагедии. Вчера также стало известно, что из-за полученных рабочим травм возбудили уголовное дело.

