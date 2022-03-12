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Рабочий скончался после взрыва угольной пыли на Барабинской ТЭЦ

Двое суток врачи боролись за его жизнь — он получил сильные ожоги

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Так выглядел цех после взрыва

Так выглядел цех после взрыва

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Машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве скончался утром 12 марта — он получил ожоги на производстве 10 марта. О смерти рабочего сообщили в СГК.

— Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким, — написали в официальном канале компании в Telegram. — Безусловно, окажем его семье помощь и поддержку.

Сейчас в компании еще устанавливают причины трагедии. Вчера также стало известно, что из-за полученных рабочим травм возбудили уголовное дело.

Взрыв на Барабинской ТЭЦ произошел вечером 10 марта. Как объяснили в компании, примерно в 20:30 произошел выброс угольной пыли из пылесистемы одного из котлов ТЭЦ. Проблему устранили за полчаса, но сотрудник ТЭЦ получил ожоги 40% поверхности тела и был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

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СГКТЭЦвзрывБарабинская ТЭЦ
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