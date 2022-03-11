«У рабочего ожоги 40%»: подробности взрыва угольной пыли на ТЭЦ в Куйбышеве — возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за травмирования рабочего во время взрыва на Барабинской ТЭЦ в городе Куйбышеве Новосибирской области. Сообщение спасателям о происшествии поступило 10 марта в 21:12.
— Произошел хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла. Пострадал 29-летний рабочий. Доставлен в больницу Куйбышева с ожогами 40%. На работу объекта происшествие не повлияло, работает в штатном режиме. В результате инцидента разрушений нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В СГК также рассказали о состоянии рабочего.
— Ориентировочно в 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Состояние нашего коллеги — сотрудника Барабинской ТЭЦ — врачи оценивают как тяжелое. Находимся в контакте с семьей пострадавшего, готовы оказать необходимую помощь и поддержку, — сообщили в пресс-службе СГК. — Барабинская ТЭЦ восстанавливает штатный режим работы — повышает параметры теплоснабжения. На восстановление режима подачи тепла потребуется еще несколько часов.
В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В феврале в Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании» — один из них скончался. Момент происшествия попал на видео.