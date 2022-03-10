«Произошел выброс тлеющей угольной пыли»: на Барабинской ТЭЦ в НСО получил ожоги рабочий

Вечером в четверг, 10 марта, в Новосибирской области из-за происшествия на Барабинской ТЭЦ получил ожог рабочий. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
— Сегодня ориентировочно в 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Проблема в течение получаса была устранена силами работников станции — во взаимодействии с МЧС, — сообщили в компании.
Сотрудник Барабинской ТЭЦ, получивший ожоги, был срочно доставлен в больницу. В СГК корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент информации о его состоянии нет.
— Станция продолжает выработку тепловой и электрической энергии. На теплоснабжение потребителей происшествие не повлияет, возможно в ближайшие часы незначительное снижение температуры теплоносителя. Обстоятельства случившегося устанавливаем, — добавили в СГК.
В феврале в Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании» — один из них скончался. Момент происшествия попал на видео.