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«Произошел выброс тлеющей угольной пыли»: на Барабинской ТЭЦ в НСО получил ожоги рабочий

Его увезли в больницу

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В СГК уточнили, что на данный момент информации о состоянии пострадавшего нет

В СГК уточнили, что на данный момент информации о состоянии пострадавшего нет

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Вечером в четверг, 10 марта, в Новосибирской области из-за происшествия на Барабинской ТЭЦ получил ожог рабочий. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— Сегодня ориентировочно в 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Проблема в течение получаса была устранена силами работников станции — во взаимодействии с МЧС, — сообщили в компании.

Сотрудник Барабинской ТЭЦ, получивший ожоги, был срочно доставлен в больницу. В СГК корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент информации о его состоянии нет.

— Станция продолжает выработку тепловой и электрической энергии. На теплоснабжение потребителей происшествие не повлияет, возможно в ближайшие часы незначительное снижение температуры теплоносителя. Обстоятельства случившегося устанавливаем, — добавили в СГК.

В феврале в Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании» — один из них скончался. Момент происшествия попал на видео.

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СГКТЭЦпострадал рабочий
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