«Произошел выброс тлеющей угольной пыли»: на Барабинской ТЭЦ в НСО получил ожоги рабочий

Вечером в четверг, 10 марта, в Новосибирской области из-за происшествия на Барабинской ТЭЦ получил ожог рабочий. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— Сегодня ориентировочно в 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Проблема в течение получаса была устранена силами работников станции — во взаимодействии с МЧС, — сообщили в компании.

Сотрудник Барабинской ТЭЦ, получивший ожоги, был срочно доставлен в больницу. В СГК корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент информации о его состоянии нет.