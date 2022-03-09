В полиции объяснили, почему охранник, толкнувший подростка в магазине, смог избежать даже административного дела

В полиции объяснили, почему было закрыто административное дело за побои против охранника «Пятерочки», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского.
— Данное решение вынесено на основании судебно-медицинской экспертизы. Указанные в диагнозе несовершеннолетнего повреждения не подлежат судебно-медицинской оценке, так как не подтверждены объективными клиническими данными, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос редакции НГС.
По словам матери пострадавшего, в день нападения 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Следователи в итоге закрыли уголовное дело против охранника. В холдинге X5 Group на запрос корреспондента НГС за две недели так и не ответили. В компании, в которой работал охранник, также не ответили на вопросы редакции.
Компания, в которой работал охранник, юридически зарегистрирована в Тольятти. ООО ЧОО «ЦСМ "Гром"», по данным «Контур.Фокуса», — малое предприятие с численностью в 57 человек. Выручка за 2020 год составила 130,1 миллиона рублей, а прибыль — 624 тысячи. Компания также участвует в госзакупках, но в Самарской области.
Ранее житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятерочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе и оказался в итоге в травмпункте. В очереди разгорелся конфликт, закончившийся дракой.