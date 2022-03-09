9 марта среда
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 105.81
eur 115.62
Тема дня12-летний мальчик умер после вейпа
Все новости
Все новости

В полиции объяснили, почему охранник, толкнувший подростка в магазине, смог избежать даже административного дела

Мужчине удалось избежать и уголовного преследования

375
1Обсудить

Поделиться

Инцидент в магазине осенью вызвал большой резонанс

Инцидент в магазине осенью вызвал большой резонанс

Поделиться

В полиции объяснили, почему было закрыто административное дело за побои против охранника «Пятерочки», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского.

— Данное решение вынесено на основании судебно-медицинской экспертизы. Указанные в диагнозе несовершеннолетнего повреждения не подлежат судебно-медицинской оценке, так как не подтверждены объективными клиническими данными, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос редакции НГС.

По словам матери пострадавшего, в день нападения 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следователи в итоге закрыли уголовное дело против охранника. В холдинге X5 Group на запрос корреспондента НГС за две недели так и не ответили. В компании, в которой работал охранник, также не ответили на вопросы редакции.

Компания, в которой работал охранник, юридически зарегистрирована в Тольятти. ООО ЧОО «ЦСМ "Гром"», по данным «Контур.Фокуса», — малое предприятие с численностью в 57 человек. Выручка за 2020 год составила 130,1 миллиона рублей, а прибыль — 624 тысячи. Компания также участвует в госзакупках, но в Самарской области.

Ранее житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятерочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе и оказался в итоге в травмпункте. В очереди разгорелся конфликт, закончившийся дракой.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

нападениеохранник«Пятерочка»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter