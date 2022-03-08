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На Винаповском мосту столкнулись кроссовер и универсал — машины превратились в груды металла, есть пострадавшие

Автомобили получили сильные повреждения

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Машины стояли в правом ряду

Машины стояли в правом ряду

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Поздним вечером 7 марта на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска столкнулись кроссовер и универсал. Видео последствий опубликовано в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Автомобили получили сильные повреждения. Авария произошла в 11-м часу вечера.

В полиции НГС сообщили, что есть пострадавшие.

— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливают обстоятельства происшествия. Есть пострадавшие, тяжесть полученных ими травм уточняется, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вечером 6 марта в Новосибирске лихач на тонированном «Мерседесе» снес «Тойоту» и скрылся — пострадавший водитель ищет свидетелей.

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ДТПВинаповский мост
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