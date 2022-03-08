На Винаповском мосту столкнулись кроссовер и универсал — машины превратились в груды металла, есть пострадавшие

Поздним вечером 7 марта на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска столкнулись кроссовер и универсал. Видео последствий опубликовано в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Автомобили получили сильные повреждения. Авария произошла в 11-м часу вечера.
В полиции НГС сообщили, что есть пострадавшие.
— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливают обстоятельства происшествия. Есть пострадавшие, тяжесть полученных ими травм уточняется, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Вечером 6 марта в Новосибирске лихач на тонированном «Мерседесе» снес «Тойоту» и скрылся — пострадавший водитель ищет свидетелей.