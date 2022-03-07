В Новосибирске лихач на тонированном «Мерседесе» снес «Тойоту» и скрылся — пострадавший водитель ищет свидетелей

Вечером 6 марта на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова в центре Новосибирска «Мерседес GL» врезался в «Тойоту-Короллу» и скрылся с места происшествия. Теперь водитель второй машины ищет свидетелей происшествия.



— Это произошло вчера в 20:55. Я поворачивал на зеленый с Некрасова на Шамшиных, когда черный тонированный «Мерседес» выехал на красный и врезался в меня. Он очень быстро ехал, от 70 км/час точно. Разгонялся, — рассказал пострадавший.