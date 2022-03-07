В Новосибирске лихач на тонированном «Мерседесе» снес «Тойоту» и скрылся — пострадавший водитель ищет свидетелей

Вечером 6 марта на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова в центре Новосибирска «Мерседес GL» врезался в «Тойоту-Короллу» и скрылся с места происшествия. Теперь водитель второй машины ищет свидетелей происшествия.
— Это произошло вчера в 20:55. Я поворачивал на зеленый с Некрасова на Шамшиных, когда черный тонированный «Мерседес» выехал на красный и врезался в меня. Он очень быстро ехал, от 70 км/час точно. Разгонялся, — рассказал пострадавший.
К счастью, никто не пострадал.
— В тот момент человек переходил дорогу, но он успел убежать, — говорит Борис.
Водитель рассказал, что его «Тойота» получила значительные повреждения:
— Крыло погнуло и капот, геометрия вбок ушла и усилители оторвало, металл вырвало с корнем. Сейчас авто находится на оценке ущерба.
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