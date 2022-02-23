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Два автомобиля столкнулись на левом берегу — женщину доставали из машины спасатели

ДТП произошло вечером 22 февраля

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Спасатели достали женщину из автомобиля

Спасатели достали женщину из автомобиля

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В Новосибирске 22 февраля в 20:22 произошло ДТП на улице Станционной. Столкнулись два автомобиля Suzuki SX4 и Honda CR-V.

— На место аварии выехал экипаж спасателей. Из автомобиля «Сузуки» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента была деблокирована женщина 1972 года рождения Она была передана бригаде врачей скорой помощи. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация от перемещения на проезжей части, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели МАСС закончили устранять последствия аварии в 21:00.

В Новосибирске 22 февраля около 15:00 произошло ДТП на Октябрьском мосту. Практически в центре моста в среднем ряду столкнулись Lada Largus, «Волга» и седан Mitsubishi Lancer.

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ДТПМАССавария
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