Два автомобиля столкнулись на левом берегу — женщину доставали из машины спасатели

В Новосибирске 22 февраля в 20:22 произошло ДТП на улице Станционной. Столкнулись два автомобиля Suzuki SX4 и Honda CR-V.

— На место аварии выехал экипаж спасателей. Из автомобиля «Сузуки» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента была деблокирована женщина 1972 года рождения Она была передана бригаде врачей скорой помощи. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация от перемещения на проезжей части, — рассказали в пресс-службе МАСС.