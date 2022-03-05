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В закрытой квартире в Новосибирске спасатели нашли умершую пару

Следователи начали доследственную проверку

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Спасатели поехали на вызов 4 марта

Спасатели поехали на вызов 4 марта

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В Новосибирске вечером 4 марта в Ленинском районе на улице Блюхера спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Спасатели МАСС приехали на вызов о заблокированной двери, но пожилая женщина не отзывалась. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, в которой и обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Тела были переданы сотрудникам отдела полиции.

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тел, рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК.

Следственный комитет проводит экспертизу смерти первокурсницы Института медицины и психологии им. Зельмана НГУ, которую нашли мертвой в общежитии 15 февраля.

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МАССспасатели
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