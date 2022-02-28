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Поступили сообщения о минировании станций метро в Новосибирске

На место выехали сотрудники МЧС и медицины катастроф

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Вечером возле станции метро «Октябрьская» в Новосибирске заметили машины МЧС и медицины катастроф

Вечером возле станции метро «Октябрьская» в Новосибирске заметили машины МЧС и медицины катастроф

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Вечером, 28 февраля, возле станции метро «Октябрьская» в Новосибирске заметили машины МЧС и медицины катастроф.

— Машины стояли в 18:50 возле выхода из станции «Октябрьская» к Заксобранию. Дежурная у меня спросила, часто ли езжу на метро и предупредила, чтобы был внимательнее, — рассказал Михаил Докукин.

В настоящий момент автомобили экстренных служб покинули территорию.

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По сообщению источника НГС, спецслужбы реагировали на сообщения о минировании метро.

26 февраля НОВАТ эвакуировали из-за сообщения о бомбе в театре. Зрители не досмотрели «Щелкунчик».

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метро в Новосибирскеминирование
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