Поступили сообщения о минировании станций метро в Новосибирске

Вечером, 28 февраля, возле станции метро «Октябрьская» в Новосибирске заметили машины МЧС и медицины катастроф.
— Машины стояли в 18:50 возле выхода из станции «Октябрьская» к Заксобранию. Дежурная у меня спросила, часто ли езжу на метро и предупредила, чтобы был внимательнее, — рассказал Михаил Докукин.
В настоящий момент автомобили экстренных служб покинули территорию.
По сообщению источника НГС, спецслужбы реагировали на сообщения о минировании метро.
26 февраля НОВАТ эвакуировали из-за сообщения о бомбе в театре. Зрители не досмотрели «Щелкунчик».