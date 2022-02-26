Зрителей «Щелкунчика» эвакуировали из НОВАТа из-за сообщения о бомбе в театре

26 февраля около 12:00 эвакуировали гостей и сотрудников Новосибирского театра оперы и балета. Стоящих на улице людей увидел корреспондент НГС.
— Мы пришли на балет, разделись, и тут раздались сигналы об эвакуации. Вот, стоим, ждем, пока закончат разбираться, что там было, — сказал журналисту один из зрителей.
В НОВАТе подтвердили НГС факт эвакуации.
— На электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Мы в соответствии с регламентом оповестили кого следует. Сейчас помещения проверяют специалисты, на данный момент ничего опасного не найдено. Надеюсь, что процедура не затянется и мы все-таки покажем «Щелкунчика», — сообщил заместитель директора НОВАТа Александр Савин.
Накануне, 25 февраля, избрали меру пресечения жителю Новосибирска, который в январе этого года сообщил о минировании зданий Железнодорожного районного и Новосибирского областного судов.