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В Железнодорожном суде Новосибирска прошла эвакуация

По предварительной информации, туда поступили сообщения о минировании

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На месте работали сотрудники МЧС

На месте работали сотрудники МЧС

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Сегодня, 27 января, утром в Новосибирске эвакуировали людей из Железнодорожного суда.

Как рассказали подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», людей вывели из здания Железнодорожного суда. По предварительной информации, туда поступили сообщения о минировании. На месте работали представители экстренных служб.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что информация об эвакуации уточняется.

Ранее утром, около 06:00, в Новосибирске прошла эвакуация в торговом центре «Лазурный» на улице Высоцкого. Накануне сообщения о минировании поступали в мэрию Новосибирска и оперный театр.

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МЧСминированиеэвакуация
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