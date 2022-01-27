В Железнодорожном суде Новосибирска прошла эвакуация

Сегодня, 27 января, утром в Новосибирске эвакуировали людей из Железнодорожного суда.
Как рассказали подписчики сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», людей вывели из здания Железнодорожного суда. По предварительной информации, туда поступили сообщения о минировании. На месте работали представители экстренных служб.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что информация об эвакуации уточняется.
Ранее утром, около 06:00, в Новосибирске прошла эвакуация в торговом центре «Лазурный» на улице Высоцкого. Накануне сообщения о минировании поступали в мэрию Новосибирска и оперный театр.