За ложные сообщения о минировании новосибирских судов арестовали мужчину

Сегодня, 25 февраля, избрали меру пресечения жителю Новосибирска, который в январе этого года сообщил о минировании зданий Железнодорожного районного и Новосибирского областного судов.
— По данным следователя, 27 января 2022 года обвиняемый позвонил на горячую линию по номеру 112 и сообщил, что в Железнодорожном районном суде г. Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма — здания заминированы, — сообщается на сайте Железнодорожного суда.
Людей из здания эвакуировали. Сотрудники спецслужб выехали на места, но взрывчатых веществ не обнаружили.
— Своими умышленными действиями Захаров отвлек силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по городу Новосибирску, — добавили в пресс-службе суда.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Обвиняемого заключили под стражу сроком на 1 месяц и 4 дня — до 27 марта 2022 года. Пока что постановление суда не вступило в законную силу.
В Новосибирске на прошлой неделе, 15 февраля, в спецслужбы пришло сообщение о минировании всех школ и ТЦ города. Власти приняли решение не эвакуировать здания из-за анонимного характера угроз, сообщила заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова на оперативном совещании 21 февраля.