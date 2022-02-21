Школы Новосибирска не стали эвакуировать, несмотря на письмо о минировании — объяснение Минобра

В Новосибирске на прошлой неделе,
— На неделе поступали сообщения о минировании школ.
Как уточнила замминистра, все школы обследовали сотрудники МВД и взрывных устройств не обнаружили.
— Согласно рекомендациям специальных служб, эвакуация людей в случае анонимной угрозы, имеющей признаки веерной рассылки спама, считается исключительной мерой. Окончательное решение о проведении или непроведении эвакуации принимают руководители образовательных учреждений, — пояснили в Министерстве образования комментарий заместителя ведомства.
НГС отправил запрос в антитеррористическую комиссию НСО с просьбой прокомментировать ситуацию.
Вечером 15 февраля из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в ТРЦ «Аура» и ТРК «Голден Парк». Накануне,