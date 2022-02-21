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Школы Новосибирска не стали эвакуировать, несмотря на письмо о минировании — объяснение Минобра

Всё произошло еще 15 февраля, но известно стало только сейчас

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Школы решили не эвакуировать <nobr class="_">15 февраля</nobr>

Школы решили не эвакуировать 15 февраля

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В Новосибирске на прошлой неделе, 15 февраля, в спецслужбы пришло сообщение о минировании всех школ и ТЦ города. Власти приняли решение не эвакуировать здания из-за анонимного характера угроз, сообщила заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова на оперативном совещании 21 февраля.

— На неделе поступали сообщения о минировании школ. 14 февраля в 108-й школе Новосибирска было принято решение об эвакуации. Сотрудниками МВД взрывных устройств обнаружено не было. 15 февраля на почту ФСБ пришло письмо о минировании всех школ и ТЦ Новосибирска. Учитывая анонимный характер угроз, было принято решение не эвакуировать персонал и обучающихся, — рассказала Мария Жафярова.

Как уточнила замминистра, все школы обследовали сотрудники МВД и взрывных устройств не обнаружили.

— Согласно рекомендациям специальных служб, эвакуация людей в случае анонимной угрозы, имеющей признаки веерной рассылки спама, считается исключительной мерой. Окончательное решение о проведении или непроведении эвакуации принимают руководители образовательных учреждений, — пояснили в Министерстве образования комментарий заместителя ведомства.

НГС отправил запрос в антитеррористическую комиссию НСО с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вечером 15 февраля из-за сообщений о минировании прошла эвакуация в ТРЦ «Аура» и ТРК «Голден Парк». Накануне, 14 февраля, из нескольких торговых центров Новосибирска также эвакуировали персонал и посетителей после сообщений о заложенных бомбах.

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